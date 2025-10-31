A szemük előtt gyilkolták le a társaikat: megszólaltak a népirtásba torkolló szudáni ostrom túlélői

A múlt héten, másfél évnyi ostrom után esett el a szudáni polgárháborúban az ország délnyugati részének jelentős városa, al-Fasír, amely a kormányerők utolsó bástyája volt a térségben. A város bevételét több beszámoló szerint is népirtásként, háborús bűncselekményként leírható események követték: az al-Fasír elfoglaló lázadók, a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) rengeteg emberrel végezhettek. Most a BBC-nek több szemtanú is beszámolt arról, hogy mit tapasztaltak.

Az előző hétvégén derült ki, hogy a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) nevű lázadószervezet elfoglalta a szudáni hadsereg parancsnoki központját al-Fasírban, ellenőrzésük alá vonva a várost. Al-Fasírt, amely Észak-Dárfúr állam székhelye, másfél éven át ostromolták a lázadók. Az ENSZ adatai szerint 300 ezren laktak a városban az ostrom idején, a segélyszervezetek beszámolói szerint humanitárius katasztrófával felérő körülmények között.

Korábban már lehetett olvasni arról a sajtóban, hogy a város bevétele után az RSF fegyveresei mészárlásba kezdtek. A BBC-nek most többen is nyilatkoztak azok elől, akiknek sikerült elmenekülniük al-Fasírból, és megerősítették ezt.

Mint írták,

a városból a becslések szerint legalább ötezren menekültek el a viszonylagos biztonságot nyújtó, távolabbi területekre.

Egyik forrásuk, Ezzeldin Hassan Musa Tawila városából nyilatkozott nekik úgy, hogy jól láthatók voltak rajta az utóbbi napok megpróbáltatásai. A férfi gyakorlatilag szinte csak a ruháit tudta magával vinni a menekülés alatt, és elmondása szerint az RSG harcosoi megkínozták és meggyilkolták a menekülni próbáló férfiak közül sokakat.

„Négy napja hagytuk el al-Fasírt. A szenvedés, amellyel útközben találkoztunk, elképzelhetetlen volt. Csoportokra osztottak minket, és megvertek. A jelenetek rendkívül brutálisak voltak. Láttuk, ahogy embereket gyilkolnak meg előttünk. Láttuk, ahogy embereket vernek. Valóban szörnyű volt”

– foglalta össze a történteket Ezzeldin Hassan Musa, hozzátéve: „Engem is megütöttek a fejemen, a hátamon és a lábaimon. Botokkal vertek. Teljesen ki akartak végezni minket. De amikor lehetőség nyílt rá, elmenekültünk, míg másokat előttünk fogtak el.”

„A holminkat ellopták. Telefonokat, ruhákat – mindent. Szó szerint még a cipőimet is ellopták. Semmi sem maradt. Három napig éhezve jártuk az utcákat. Isten kegyelméből sikerült túlélnünk ”– vázolta a szemtanú azt, hogy miként menekült meg a mészárlás elől.

A Távilában élők a BBC-nek elmondták, hogy az utazó férfiak különösen ki vannak téve az RSF megtorlásának,

a lázadó harcosok ugyanis mindenkit célpontként kezelnek, akiről azt gyanítják, hogy katona lehet.

A menekültek zöme gyalog tette meg az egész utat, három-négy napig utaztak, hogy elmeneküljenek az erőszak elől. A pavilonban, ahol megpihenhettek, Ezzeldin mellett ült egy másik menekült, Ahmed Ismail Ibrahim is, akinek testét több helyen bekötözték, és a szeme is megsérült. Elmondása szerint egy tüzérségi támadásban megsérült a szeme, és vasárnap tudta elhagyni a várost, miután kórházban kezelték.

A menekülés közben hat másik férfival együtt állították meg az RSF harcosai. „Négyüket megölték előttünk. Megverték és megölték őket” – mondta, hozzátéve, hogy őt is meglőtték háromszor és csak az életben maradt társainak köszönhető, hogy sikerült biztonságba jutnia. Elmondása szerint a harcosok hármójuktól is elvették a telefonjukat, ás átnézték az üzeneteiket, majd végül azt mondták nekik, hogy mehetnek.

„Körülbelül 10 percet gyalogoltunk, aztán 10 percet pihentünk, és folytattuk az utunkat, amíg most békére nem leltünk” – vázolta azt, hogy miként sikerült a sérülés ellenére elmenekülnie.

A WHO szerint csak a kórházban több száz embert mészároltak le az RSF fegyveresei

Több mint 460 embert mészárolt le Szudánban a hadsereggel szemben álló RSF félkatonai szervezet az észak-dárfúri al-Fasír kórházának szülészetén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtöki bejelentése szerint – írta az MTI.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója azt mondta,

a fegyveresek kedden ütöttek rajta a városban működő szaúdi kórházon, ahol a páciensek mellett sok hozzátartozót is megöltek, illetve elhurcoltak több egészségügyi dolgozót, orvost, nővért és gyógyszerészt.

A WHO közleményében kiemelte, hogy egészen mostanáig a szaúdi kórház volt az utolsó, félig még működőképes kórház el-Fáserben, az utolsó olyan városban a dárfúri térség harcok sújtotta nyugati részén, amely még a RSF-fel szemben álló szudáni hadsereg irányítása alatt állt.

António Guterres ENSZ-főtitkár a feszültség azonnali csökkentését sürgette. Mohamed Hamdan Daglo tábornok, az RSF milícia parancsnoka szerdán elismerte, hogy a városban katasztrófa van, de azt mondta, hogy a háborút mások kényszerítették az RSF-re.

Vasárnap óta az ENSZ értesülései szerint több mint 36 ezren menekültek el a városból. Az emberek többsége az el-Fásertől mintegy 70 kilométerre nyugatra lévő Távilában húzta meg magát, ahol már így is több mint 650 ezer menekült él. A WHO úgy tudja, még így is körülbelül 260 ezren rekedtek el-Fáserben, ahol szinte teljesen megszűnt az ivóvízellátás, és fogynak az élelmiszerkészletek. A szervezet koleraveszélyre is felhívta a figyelmet, felidézve, hogy idén a városból már 272 koleragyanús esetet jelentettek és 32, a betegséggel összefüggő halálesetet regisztráltak.

Az RSF bejelentette, hogy több tagjukat őrizetbe vették az atrocitások miatt

Szudánban a hadsereggel szemben álló lázadószervezet, az RSF több tagját őrizetbe vették a város bevételekor elkövetett atrocitások miatt – írta az MTI. Ezt a lázadók vezetése közölte csütörtök este kiadott közleményében.

A szervezet közzétett egy videófelvételt az egyik fegyvereséről, a már rács mögött lévő Abu Luluról, aki a közlemény szerint fegyvertelen civileket ölt meg, és saját TikTok-oldalán dicsekedett a gyilkosságokkal.

A szudáni konfliktust a katolikus egyházfő, XIV. Leó pápa is megemlítette e heti imájában, amelyet követően egy szudáni menekült is felszólalt az eseményen.

A kiemelt kép illusztráció. Sűrű fekete füst tör a magasba a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) szudáni lázadószervezet dróntámadását követően a Vörös-tenger partján fekvő Port Szudán városban 2025. május 6-án (Fotó: MTI/AP)