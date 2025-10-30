Visszaküldené a frontra a fiatal ukrán menekülteket egy német politikus

Németországban és Lengyelországban – az Európai Unió két olyan tagállamában, ahol a legtöbb ukrán menekült él – a politikusok egyre élesebben bírálják a fiatal ukrán férfiak beáramlását, miután Kijev enyhítette a kiutazási szabályokat. A vita várhatóan tovább erősödik, ugyanis a háború a negyedik teléhez közeledik, az orosz támadások következtében pedig milliók maradhatnak fűtés, víz vagy áram nélkül a következő hűvös hónapokban.

Németországban Friedrich Merz kancellár konzervatív pártszövetségének tagjai figyelmeztettek, hogy miközben az ország továbbra is befogadja az ukrán menekülteket, a közvélemény támogatása gyengülhet, ha az emberek úgy érzik, a fiatal férfiak a katonai szolgálat elől menekülnek.

„Nem érdeke Németországnak, hogy fiatal ukrán férfiak Németországban töltsék az idejüket ahelyett, hogy a hazájukat védenék”

– mondta kedden Jürgen Hardt, Merz pártjának külpolitikai szóvivője a Politicónak. Hozzátette: „Ukrajna maga hozza meg a döntéseit, de a jogszabály legutóbbi módosítása olyan kivándorlási hullámot indított el, amelyre reagálnunk kell.”

A lengyel szélsőjobboldali Konföderáció párt ennél is tovább ment, közleményében kijelentve:

„Lengyelország nem lehet menedéke több ezer olyan férfinak, akinek a saját hazáját kellene védenie, miközben a lengyel adófizetők viselik a dezertálásuk költségeit.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus végén enyhítette a 25 éves kortól kezdődő katonai szolgálatra még nem jogosult férfiakra vonatkozó kilépési szabályokat. Korábban a 18 és 60 év közötti férfiak nem hagyhatták el az országot; az új szabályozás szerint a 18 és 22 év közötti férfiak büntetőeljárás kockázata nélkül elhagyhatják az országot és visszatérhetnek. Ez azt is jelentette, hogy az Ukrajnán kívül tartózkodó fiatal férfiak visszatérhettek anélkül, hogy attól kellett volna tartaniuk, hogy később nem engedik őket ki újra. A cél ezzel a lépéssel az volt, hogy az ukrán férfiak 25 éves korukra már hajlandók legyenek szolgálatot vállalni. Emellett meg akarták előzni azon szülők törekvéseit, akik 16-17 éves fiaikat külföldre küldik, hogy elkerüljék a későbbi besorozást – írja a Politico.

A lengyel határőrség adatai szerint 2025 elejétől augusztus végéig – amikor Ukrajna enyhítette a kiutazási korlátozásokat – mintegy 45 300 18 és 22 év közötti ukrán férfi lépte át a lengyel határt. A következő két hónapban ez a szám 98 500-ra emelkedett, ami napi átlagban 1600 belépőt jelent. Sokan közülük azonban továbbindultak nyugat felé. A német belügyminisztérium adatai szerint

Németországba a 18–22 éves ukrán férfiak heti beáramlása 19-ről 1400–1800 főre nőtt augusztus és október között.

Németországban és Lengyelországban él az EU-n belül a legtöbb ukrán menekült:

Németországban mintegy 1,2 millió, Lengyelországban közel egymillió ember tartózkodik, akik az orosz invázió után menekültek el 2022-ben – ez az uniós ukrán menekültek több mint felét jelenti.

A német foglalkoztatási hivatal adatai szerint majdnem félmillió munkaképes korú ukrán kap tartós munkanélküli segélyt az országban. Merz koalíciója – amely a költségvetési megszorítások miatt csökkentené a szociális kiadásokat – egy olyan törvénytervezeten dolgozik, amely kizárná a menekülteket bizonyos juttatásokból.

A lengyelek esetében bár az ukránok a lengyel munkaerő mintegy 6 százalékát adják, Karol Nawrocki elnök a közelmúltban megvétózott egy, az ukránok támogatását célzó törvényjavaslatot, mondván: csak azok kaphatnak juttatásokat, akik dolgoznak és adót fizetnek Lengyelországban.

A német belügyminiszter, Alexander Dobrindt szerint egyelőre további adatokra van szükség annak megállapításához, hogy az ukrán férfiak megnövekedett beáramlása tartós tendencia-e, vagy csupán a nyáron bevezetett ukrán szabályozás átmeneti következménye.

A jelenlegi uniós szabály automatikus védelmi státuszt biztosít minden ukránnak, aki 2022 februárja után lépett az EU területére.

Markus Söder bajor miniszterelnök javaslata szerint azonban az EU-nak korlátoznia kellene ezt, amennyiben Kijev nem mérsékli önként a menekültek kiáramlását.

„A szolidaritásunk továbbra is fennáll, de ehhez egyértelmű szabályokra és kölcsönös felelősségvállalásra van szükség” – mondta Söder.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)