Újabb részletek a magyarok halálos repülőbalesetéről: már évekkel ezelőtt szörnyű állapotban lehetett a kenyai gép

Egy német pilóta azt állítja, hogy két évvel ezelőtt ő is utazott azzal a repülőgéppel, amelynek balesetében tizenegy ember, köztük nyolc magyar turista vesztette életét kedden. Állítása szerint a repülőgép már két éve is katasztrofális állapotban volt.

„Meg lehetett volna akadályozni a kenyai Cessna-katasztrófát?” – ezt a kérdést tette fel a Bild, amely csütörtökön közölte egy 59 éves, pilótaengedéllyel is rendelkező német férfinak, Michael Haugnak a beszámolóját. A légi balesetnek nyolc magyar és két német áldozata van, valamint a gép kenyai pilótaja is meghalt.

Haug azt mondta:

két évvel korábban, 2023. október 10-én ő is utazott ugyanazzal a kisrepülővel, amely kedden lezuhant.

Az Index szemléje szerint a német férfi – aki közlése szerint 1994 óta rendelkezik pilótaengedéllyel – azt mondta: „A most lezuhant Cessna már akkor is katasztrofális állapotban volt, amikor minket szállított.”

„A pilótafülke szélvédője már 2023-ban is nagyon rossz állapotban volt a sok kavicsfelverődéstől. A légcsavar is pocsékul nézett ki, látszott, hogy nem fordítanak sok energiát a szervizelésre. Nagyon sok baj volt a géppel”

– folytatta beszámolóját.

Elmondása szerint 2023-ban családjával együtt repült a géppel, és akkor is csak egy pilótával emelkedtek a levegőbe – a másodpilóta ülésén ezért ő maga foglalt helyet, így tudott beszélgetni a pilótával is. Mint mondta, egy dolog nagyon megmaradt az emlékezetében: a repülőgép két üzemanyagtartállyal repült, mindkét szárnyra jutott egy, külön szivattyúval.

„A két tartálynak nagyjából egyforma ütemben kellene kiürülnie, hogy a landoláskor a gép súlya megfelelően legyen elosztva. Csakhogy a szóban forgó Cessnánál pont ez nem működött rendesen. Az egyik tartály majdnem üres volt, miközben a másik még tele volt »naftával«. Ez azt jelenti, hogy az egyik szivattyú nem pumpálta ki megfelelően az üzemanyagot. A pilóta akkor bevallotta nekem, hogy ezzel a hibával már évek óta küzdenek ”– emlékezett vissza Haug, aki abban a pillanatban megfogadta, hogy soha többé nem utazik azzal a légitársasággal.

A német férfi szerint elkerülhető lett volna a tragédia

Amikor a német férfi meglátta a légi katasztrófa helyszínén készült fotókat, azonnal bevillant neki a két évvel ezelőtti rázós utazás.

„Lelkiismeret-furdalásom van amiatt, hogy akkor nem szóltam a hibákról senkinek. De még most sem tudom, kihez kellett volna fordulnom, hogy érdemben történjen is valami” – mondta.

A Bild ezzel kapcsolatban azt is közölte, hogy a most lezuhant, 5Y-CCA lajstromjelű Cessna gép 2007 óta üzemelt. Az Egyesült Államokban gyártották, 2013-ban került be a Mombasa Air Safari flottájába, és korábban egyetlen súlyos repülési eseményt sem regisztráltak a géppel kapcsolatban hivatalosan. A légtársaság, a Mombasa Air Safari közlése szerint Cessna 208 Caravan gépekből álló kis flottát üzemeltet. „Ezeket a gépeket azért választottuk, mert képesek biztonságosan fel- és leszállni rövid pályákon is” – áll a légitársaság honlapján.

A repülőgép kedden az ukundai Diani repülőtérről indult a turisták körében népszerű Maasai Mara nemzeti parkhoz, de a felszállás után röviddel lezuhant és kigyulladt. A baleset a repülőtértől mintegy 40 kilométerre, egy erdős területen történt.

Szemtanúk beszámolói szerint a helyszínen egy óriási robbanás hallatszott, és a repülőhöz érve már felismerhetetlenségig megégett emberi maradványokat találtak. A légitársaság szerint a pilóta nem jelentkezett a felszállás után, a földi irányításnak pedig 30 percig tartott, mire sikerült lokalizálnia a gépet.

Későbbi sajtóhírek szerint az áldozatok között van Süllős Gyula, a Vasas ökölvívó szakosztályának vezetője is, aki családjával, gyermekeivel és egy bébiszitterrel utazott a gépen.

A baleset okaival kapcsolatban hivatalos vizsgálat zajlik, de a hatóságok egyelőre nem közöltek információkat a lehetséges okokról.

Kiemelt kép: A kenyai polgári légi közlekedési hatóság munkatársai vizsgálják a nyolc magyar és két német turistával a fedélzetén lezuhant kisrepülőgép roncsait a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 29-én. Az utasok és a kenyai kapitány életét vesztette az előző nap bekövetkezett légikatasztrófában (Fotó: MTI/AP/Andrew Kasuku)