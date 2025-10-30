Sokan meghaltak a Melissa hurrikán miatt

Legalább 25 ember, köztük 10 gyermek meghalt, további 10 ember pedig eltűnt szerdán Haiti déli részén, miután a térségen áthaladt a Melissa hurrikán – jelentette be ország polgári védelmi főigazgatója. Jamaicán szintén tudnak már több halálos áldozatról.

Emmanuel Pierre főigazgató elmondta, hogy a medréből kilépő La Digue folyó lakóházakat sodort el Petit-Goave tengerparti városban. Hozzátette, hogy az eltűntek keresése folyamatban van. A város polgármestere és egy helyi kórház igazgatója helyi idő szerint délelőtt azt közölte, hogy tízen felül van a megtalált holttestek száma.

A Melissa annak ellenére szedett halálos áldozatokat a karibi szigetországban, hogy a hatóságok már érkezése előtt elrendelték az iskolák, az üzletek és a közintézmények bezárását.

A Kubán és Jamaica szigetén is áthaladó hurrikán szeleinek sebessége elérte a 300 kilométert óránként, így az elmúlt 90 év legerősebb partot érő hurrikánja és az idén a világ legerősebb trópusi viharja lett az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatainak elemzése szerint.

Dennis Zulu, az ENSZ karibi országokért felelős koordinátora a jamaicai Kingstonból szerdán küldött videoüzenetében azt mondta, hogy Jamaicában „soha nem látott mértékű” károkat okozott a Melissa a helyi infrastruktúrában utak, távközlési kábelek, lakóházak és helyi energiaellátási létesítmények lerombolásával. A lakosok „jelenleg az ország több részén menedékhelyeken tartózkodnak, és az első becsléseink alapján egymillióra becsüljük a számukat” – tette hozzá.

A kubai elnök első beszámolója szerint a hurrikán Kubában is „jelentős károkat” okozott. A Dominikai Köztársaságból és Panamából is komoly pusztításról érkeztek jelentések.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a hírekre reagálva az X közösségi oldalon azt közölte, hogy az Egyesült Államok „kapcsolatban áll Haiti, Jamaica, valamint a Dominikai Köztársaság és a Bahama-szigetek kormányaival, és mentőegységei útban vannak a katasztrófa sújtotta területek felé, hogy segítséget nyújtsanak”.

Jamaicán is több halottról tudnak

Jamaicában eddig öt ember halálát erősítették meg a hurrikán miatt – írta a BBC, hozzátéve: a szigetországban az emberek közül néhányan továbbra is a háztetőkre szorultak az áradások miatt, vagy áram nélkül maradtak.

Andrew Holness miniszterelnök azt mondta, hogy „teljes pusztítás” látható a szigetországban.

Csúcspontján a Mellissa hurrikán szélsebessége elérte a 298 km/h-t – ezzel erősebb volt, mint a Katrina hurrikán, amely 2005-ben pusztított New Orleansban és 1392 ember életét követelte. Azóta a hurrikán a 3. kategóriára gyengült a legmagasabb 5-ös kategóriáról.

Kiemelt kép: A 295 kilométer/órás sebességel haladó és rendkívül heves esőzésekkel kísért Melissa hurrikán pusztítása a jamaicai fővárosban, Kingstonban 2025. október 28-án. MTI/EPA-EFE/Rudolph Brown.