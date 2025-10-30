Öt új gyanúsítottat tartóztattak le a Louvre-rablással kapcsolatban – jelentette csütörtökön a francia RTL rádióállomás.

A BFM francia tévéadó csütörtökön korábban arról számolt be, hogy szerda késő este újabb személyt tartóztattak le a párizsi régióban, és hogy a férfit azzal gyanúsítják, hogy október 19-én, a rablás idején a bűncselekmény helyszínén tartózkodott – írja a Reuters.

A BBC az AFP jelentésére hivatkozva írja, hogy a letartóztatottak között van egy fő gyanúsított is. Az újabb letartóztatásokra azután került sor, hogy a múlt hétvégén letartóztatott két férfi „részben beismerte” a rablásban való részvételét.

Az ékszereket még nem sikerült megtalálni. Laure Beccuau párizsi ügyész szerint Az ügyész szerdán azt is közölte, hogy egyelőre semmi nem utal arra, hogy a tetteseknek bűntársaik lettek volna a múzeumon belül, de nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a rablásban többen vettek részt, mint a biztonsági kamerák által észlelt négy bűnöző.

A maszkot viselő rablók két héttel ezelőtt fényes nappal törtek be a Louvre épületébe és nyolc felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el a koronaékszereket kiállító Apolló Galériából.

Kiemelt kép: Látogatók várakoznak a párizsi Louvre múzeum bejáratánál 2025. október 22-én (Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)