Orbán Viktor: Igazságot Lengyelországnak!

Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.
„És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a kormányfő.
A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar–lengyel két jó barát.
Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter korábban kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét, ezt követően a lengyel ügyészek kérvényezték a jelenleg alsóházi képviselőként tevékenykedő politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Felvetődött, hogy akár huszonöt év börtönt is kaphat.
Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor/Facebook