Orbán Viktor a volt lengyel igazságügyi miniszterrel találkozott

2025.10.30. 18:04

2025.10.30. 18:04
„Igazságot Lengyelországnak! A lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, a Brüsszel-barát lengyel kormány azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük” – írta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Facebook-oldalán, miután találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten.

Orbán Viktor közölte, a volt minisztert a lengyel kormány le akarja tartóztatni.

„És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!” – fogalmazott a kormányfő.

A bejegyzéshez csatolt fényképre azt írta: magyar–lengyel két jó barát.

Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter korábban kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét, ezt követően a lengyel ügyészek kérvényezték a jelenleg alsóházi képviselőként tevékenykedő politikus mentelmi jogának felfüggesztését. Felvetődött, hogy akár huszonöt év börtönt is kaphat.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor/Facebook

