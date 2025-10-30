Ömlik a pénz Zelenszkij egykori filmes cégéhez, amely most drónokat gyárt

A The New York Times információi Volodimir Zelenszkij ukrán elnök volt filmstúdiós cége is jelentős összeget keres a háborúval, de filmek helyett most fegyvereket gyártanak.

Sok vállalkozás kezdetben bolti alkatrészekből szerelt össze drónokat – a föld alatt dolgozva, hogy elkerüljék az orosz rakétazáport. Az ukrán védelmi startupok közül azonban egy cég magasan kiemelkedik, a dróngyártó Fire Point vállalat, amelyet korrupciós vádak is értek, és Zelenszkij neve is felmerült a kétes ügyekben – írja a New York Times nyomán a Magyar Nemzet.

A kezdetben önkéntes alapon működő ukrán fegyvergyártó startupok mára a kormányzati ösztönzés hatására a védelmi ipar meghatározó szereplőivé váltak.

A növekedés tempója, a vállalat mérete, valamint a Zelenszkij ukrán elnökhöz fűződő viszonya miatt a Fire Point sztorija különösen nagy port kavart.

A 2022 februárja előtt a cég filmes és tévés produkciók castingügynökségeként működött, ma már azonban az ukrán hadsereg egyik meghatározó beszállítójának számít.

A Fire Point az idei évben mintegy egymilliárd dollár értékű megrendelést nyert el. A társaság harminc, titkos ukrajnai telephelyen gyárt nagy hatótávolságú drónokat olcsó alapanyagokból.

A drónokat főként orosz olajfinomítók elleni bevetésekre használják, céljuk az orosz gazdaság károsítása, hogy ezáltal Ukrajna javítsa alkupozícióját a béketárgyalásokon. A cég a Flamingo cirkálórakéta gyártását is prioritásként kezeli, hogy az ukrán erők Oroszország belsejébe is képesek legyenek csapásokat mérni.

Korrupciógyanú és túlárazás?

A Fire Point gyors felemelkedése miatt korrupció gyanúja merült fel a vállalattal szemben és vizsgálat is indult. A vállalat az ukrán film- és tévés iparból nőtte ki magát, ez a cég szervezte például a 2016-os, Zelenszkij főszereplésével készült Eight Best Dates (magyarul: Nyolc legjobb randi) című orosz-ukrán romantikus vígjáték helyszínmunkáit is.

A Kyiv Independent augusztusi beszámolója szerint Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Ügynöksége azt vizsgálja, van-e kapcsolat a Fire Point és Timur Mindics üzletember között, azt is feltérképezik, kapott‑e Mindics részesedést a cég nyereségéből, mint név nélkül említett tulajdonos.

A céget azzal vádolták, hogy előnyös bánásmódban részesült, noha drónjaik minősége vitatható volt. Az illetékes parlamenti felügyeleti szerv emiatt vizsgálatot követelt a beszerzések minőségi és árazási kérdései miatt.

A szakértők szerint az alkatrészek és a munkadíjak alapján a Fire Point FP–1 drónját olcsóbban lehetne legyártani,

a2024. decemberi, darabonkénti körülbelül 58 ezer dolláros ajánlati árnál.

A Fire Point vezetése azt közölte, hogy együttműködnek a korrupcióellenes szervekkel, és állításuk szerint a vizsgálat nem a társaságot, hanem kormányzati tisztviselőket célozza.

