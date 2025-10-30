Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon az ivóvízproblémák miatt

A Maros megyei vészhelyzeti bizottság meghosszabbította a veszélyhelyzetet azokon a Kis-Küküllő menti településeken, ahol a parajdi sóbánya elárasztása óta ihatatlanná vált a vezetékes víz. Gyulakután beüzemelték a sótalanító berendezést.

A közép-erdélyi megye vészhelyzeti bizottsága sokadszorra hosszabbította meg a veszélyhelyzetet, melyet június 2-án hirdetett meg Dicsőszentmárton városban, valamint Szászbogács, Ádámos és Vámosgálfalva községekben és a hozzájuk tartozó falvakban. A hatósági intézkedésre azért volt szükség, mert a Kis-Küküllő folyó sótartalmának növekedése miatt a térségben ihatatlanná vált a vezetékes víz.

A Maros megyei prefektúra tájékoztatása szerint október 29-étől kezdődően újabb 30 nappal meghosszabbították a rendkívüli helyzetet – jelentette az Agerpres hírügynökség.

Ez idő alatt a hatóságok folyamatosan ellenőrzik a Kis-Küküllő vizének sótartalmát, valamint ivó- és háztartási vizet biztosítanak az érintett települések lakóinak, összesen mintegy 40 ezer embernek.

A prefektúra arról is beszámolt, hogy a térség három víztisztító állámásán – Gyulakután, Küküllőszéplakon és Dicsőszentmártonban – az ütemterv szerint zajlik a sótalanító berendezések beszerelése. Mint közölték, Gyulakután már beszerelték és próbaüzembe helyezték a folyóból nyert nyersvizet megszűrni hivatott berendezést. Hangsúlyozták: ez fontos lépés ahhoz, hogy ismét biztonságosan működhessen a vízszolgáltatás a térségben.

A prefektúra szerint a berendezések beszerelésével legkésőbb november végére elkészülnek.

A hatóságok rövid távú megoldásnak szánják a Kis-Küküllő vízének sótalanítását, meglátásuk szerint hosszú távon a folyó helyett a bözödújfalusi víztározóból kellene biztosítani a térség vízellátásához szükséges nyersvizet.

Maros megyében 21 településen hirdettek veszélyhelyzetet a Kis-Küküllő sószennyezettsége miatt, miután a folyóba időnként sós vizet szállított az elárasztott parajdi sóbányából a beleömlő Korond-patak. Az egymást követő sóhullámok miatt a Kis-Küküllő völgyében épült víztisztító állomások kisebb-nagyobb megszakításokkal üzemelnek, a lakosságnak öt hónapja a katasztrófavédelmi felügyelőség biztosítja az ivó- és háztartási vizet.

Kiemelt kép: A parajdi Só-szoros azon része, ahol betört a víz a parajdi sóbányába (Fotó: MTI/Kiss Gábor)