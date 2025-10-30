Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Megfosztja III. Károly hercegi címétől András herceget szexuális botrányai miatt

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.30. 20:52

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
A brit uralkodó megvonja öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett András hercegtől a hercegi címet. Andrásnak ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is.

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása Andrástól.

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: András herceg (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

királyi család András hercegIII. Károly király Egyesült Királyság

Ajánljuk még

 