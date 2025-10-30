Megfosztja III. Károly hercegi címétől András herceget szexuális botrányai miatt

A brit uralkodó megvonja öccsétől, a súlyos szexuális botrányokba keveredett András hercegtől a hercegi címet. Andrásnak ki kell költöznie a királyi család ősi windsori rezidenciájának területén lévő jelenlegi lakhelyéről is.

A Buckingham-palota csütörtök esti tájékoztatása szerint III. Károly király kezdeményezte annak a hivatalos eljárásnak az elindítását, amelynek célja a hercegi cím és az ezzel járó titulusok és kiváltságok megvonása Andrástól.

A királyi család londoni hivatala közölte azt is, hogy a folyamat lezárulta után András hivatalos neve Andrew Mountbatten Windsor lesz.

A brit monarchia történetében példátlan eljárás előzményeként András hercegről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt, és egyik áldozatát arra kényszerítette, hogy Andrással is létesítsen szexuális kapcsolatot.

Kiemelt kép: András herceg (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)