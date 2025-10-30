Megállapodást kötött a vámokról és az ukrajnai háborúról Donald Trump és Hszi Csin-ping

Donald Trump csodálatosnak nevezte Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalását, melyek során elmondása szerint „kiváló döntések sorát hozták meg” és „sok fontos kérdésben jutottak közös álláspontra”, emellett pedig a kínai elnököt is méltatta. Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén számolt be a találkozó eredményeiről, mely során megegyezésre jutottak a vámok, a ritkaföldfémek, és az orosz–ukrán háború témakörében is.

Trump bejelentette, hogy a korábbi 57-ről 47 százalékra csökkenti a Kínával szembeni vámokat, cserébe pedig Peking újraindítja az amerikai szójabab-vásárlásokat, fenntartja a ritkaföldfémek exportját és fellép a fentanil illegális kereskedelme ellen – írja a Reuters.

A BBC beszámolója szerint Trump a Dél-Koreában tartott találkozó után

kijelentette, hogy az Egyesült Államok azonnali hatállyal csökkenti azokat az összes kínai árura kivetett vámokat, amelyeket korábban a fentanil kémiai összetevőinek az Egyesült Államokba történő beáramlása miatt vezettek be.

A The Guardian közlése szerint az amerikai elnök elmondta, hogy Hszi – akit „nagyszerű vezető”-nek nevezett – „nagyon keményen fog dolgozni azon”, hogy megállítsa a fentanil előállításához használt alapanyagok áramlását, amelyek miatt az Egyesült Államok 20 százalékos vámot vetett ki bizonyos kínai termékekre, nyomást gyakorolva Pekingre. Ma Trump bejelentette, hogy ezt a vámot 10 százalékra csökkentette, ezáltal pedig a teljes vám mértéke is 57-ről 47 százalékra csökkent.

Trump – aki legutoljára 2019-ben találkozott a kínai elnökkel – közölte, hogy Kína egyéves megállapodást kötött a ritkaföldfémek szállításáról. Ez váratlannak mondható tekintve, hogy Peking korábban bejelentette, leállítja az exportot, ha fennáll a kockázata annak, hogy a termékeket külföldi hadseregek vagy egyes félvezetőipari ágazatok is felhasználják. Trump szerint Hszi kijelentette, hogy „folyamatos lesz az ellátás”, és az egyéves megállapodás várhatóan meghosszabbítható. Trump úgy fogalmazott:

„A ritkaföldfémek kérdése teljesen rendeződött. Az akadály megszűnt, nincs többé semmilyen gát ezen a területen.”

Trump elmondta, hogy szóba került az Ukrajnában zajló háború is, és az Egyesült Államok Kínával „együtt fog dolgozni azon, hogy véget vessenek az öldöklésnek.” Ugyanakkor hozzátette:

„A két fél egymással harcol, és néha hagyni kell, hogy harcoljanak, gondolom. Őrület.”

Tajvan – amelyet Kína katonai erővel annektálással fenyeget – viszont „egyáltalán nem került szóba” Trump elmondása szerint. Mint fogalmazott: „Erről valójában nem beszéltünk.”

Az amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy áprilisban Kínába látogat, Hszi pedig „valamikor utána jön majd az Egyesült Államokba – akár Floridába, Palm Beachre, akár Washington DC-be”.

Kína részéről egyelőre nem érkezett hivatalos értékelés a találkozóról.

Kiemelt kép forrása: X.com