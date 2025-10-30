Jelentős győzelmet arattak Marine Le Penék, elfogadtatták a francia–algériai megállapodások felmondását

Egyetlen szavazattal, ám igen jelentős győzelmet aratott Marine Le Pen pártja: a Nemzeti Tömörülés (RN) csütörtökön elfogadtatta a francia nemzetgyűlésben az 1968-as francia–algériai megállapodások felmondásáról szóló határozattervezetet. Az algériaiak számára különleges státust biztosító megállapodás felmondásáról szóló határozat az első törvényjavaslat, amit a politikai karanténban levő konzervatív pártnak sikerült elfogadtatnia.

„Ez valóban történelmi nap a Nemzeti Tömörülés számára!” – jelentette ki Marine Le Pen a kamerák előtt, miután a nemzetgyűlés 185 szavazattal 184 ellenében elfogadta az 1968-as francia–algériai megállapodások felmondásáról szóló határozattervezetet. A centrista és baloldali blokk néhány tagjának távolmaradása mellett a parlament legnagyobb – ám semmiféle kormányzati pozícióval nem rendelkező – pártja, a Nemzeti Tömörülés malmára hajtotta a vizet, hogy Marine Le Pen megszerezte az Éric Ciotti vezette konzervatív UDR, emellett Édouard Philippe Horizont nevű pártja és a Laurent Wauquiez vezette Köztársaságiak összes szavazatát.

„Mindenre” jogosultak

A parlamenti támogatás jelzi, hogy a társadalom széles rétegei érzik egyrészt elavultnak, másrészt a Franciaországba özönlő migránstömegek okán fenntarthatatlannak az algériaiaknak nyújtott rengeteg kedvezményt, így

az automatikus tartózkodási engedélyt és családegyesítést lehetővé tevő egyezményt.

Az algériaiak képezik a legnagyobb szegmenst az Észak-Afrikából érkező migránsok egyre növekvő tömegében.

Az algériai állampolgárok tartózkodásának és mozgásának feltételeit Franciaország és Algéria között jelenleg egy 1968. december 27-én létrejött megállapodás szabályozza, amelyet háromszor módosítottak: 1985-ben, 1994-ben és 2001-ben.

Egy nemrégiben készült, „a mozgással, tartózkodással, egészségüggyel és foglalkoztatással kapcsolatos kétoldalú megállapodások jogi és költségvetési vonatkozásairól” szóló jelentésben a konzervatív EPR pártbeli Charles Rodwell és Mathieu Lefevre (aki később a Lecornu-féle második kormány ökológiai átmenetért felelős miniszteri küldöttje lett) megkérdőjelezték az algériai állampolgárok franciaországi jogi státuszát a tartózkodás, a mozgás és a társadalombiztosításhoz való hozzáférés tekintetében, amelyet az 1968-as megállapodás szabályoz. A jelentés szerzői számos olyan helyzetet is kiemeltek, amelyek eltérnek a szokásos franciaországi joggyakorlattól. Ennek orvoslására pedig ajánlásokat tettek – idézi a Le Figaro.

Millió eurók egy arcul csapásért

A jelentés szerint Franciaország évi kétmillió eurót veszít az 1968-as egyezmény algériaiakra vonatkozó, és az észak-afrikai országból érkezők számára számos mentességet vagy kivételt biztosító megállapodások miatt.

Így például

a francia állam viseli az Algériából érkezettek társadalombiztosítási terheinek jelentős részét.

Éric Zemmour jobboldali politikus üdvözölte az 1968-as francia–algériai megállapodás megszüntetését célzó határozattervezetet, hiszen szerinte így kijelenthető, hogy a parlament véget vetne az ellenséges algériai állammal kötött 1968-as megállapodásoknak – írta az X-en.

The attacker in yesterday’s Mulhouse, France, terrorist stabbing was 37-year-old Algerian Brahim Abdessemed. He killed one person with a knife while yelling “Allahu Akbar.” Despite a deportation order, Algeria wouldn’t accept him back. pic.twitter.com/OI2Soq4eoh — Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2025



Algéria az utóbbi időszakban számos barátságtalan gesztust tett Párizs felé, amely milliószámra fogadott be algériai állampolgárokat. Algír például megtagadta a Franciaországból kitoloncolt bűnözők visszafogadását, és hatóságai ellenségesen bántak a kitoloncoltakat kísérő francia rendőrökkel.

🔴 FLASH | „Et le crépitement des mitrailleuse notre chant favori. (Hymne Algérien)” Des Algériens fêtent l’Indépendance de l’Algérie et la fin de la colonisation française… à Paris. 🇩🇿 pic.twitter.com/kV4RFkun1v — SIRÈNES (@SirenesFR) July 6, 2025



A BFMTV francia hírtelevízió hozzáteszi: a kialakult „francia–algériai diplomáciai válság hátterében a politikai elit egy része hetek óta követeli az 1968-as megállapodás eltörlését”.

Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés tagja (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)