Holland választások: gyenge szereplése után azonnal lemondott a Magyarországot rendszeresen bíráló Frans Timmermans

A holland hírügynökség (ANP) választási szolgálatának legfrissebb, csütörtök reggeli előrejelzése szerint a liberális 66-os Demokraták és a jobboldali Szabadságpárt (PVV) fej fej mellett halad a holland parlamenti választásokon: a szavazatok 97,7 százalékának feldolgozása után mindkét párt 26 mandátumra számíthat a parlament alsóházában.

A két párt közötti különbség mindössze 2300 szavazat, a D66 javára. A részvételi arány 78,4 százalékos, ami némileg magasabb a 2023-as választások 77,8 százalékos részvételénél. A 38 éves Rob Jetten vezette D66 korábban még 27 helyet remélt, de az új előrejelzés szerint egyet veszített, miután több önkormányzat is leadta a végleges szavazati eredményeket.

A Geert Wilders – Orbán Viktor szövetségese – vezette PVV viszont egy mandátummal javított az éjszakai becslésekhez képest.

A D66 az előző választásokhoz képest 17-tel több mandátumot szerezhet, míg a PVV 11 képviselői helyet vesztett. A jobboldali-centrista Szabaddemokrata Néppárt (VVD) 22 mandátumot szerzett,

őket követi a Zöldek és a Munkapárt – melynek közös jelöltje Frans Timmermans volt – baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői hellyel.

A jobboldali, euroszkeptikus Helyes Válasz 21 párt (JA21) 9 képviselővel számolhat. A radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 7 képviselőt is delegálhat a parlamentbe, illetve a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 18 képviselőt küldhet a törvényhozásba. A Keresztény Unió (CU) a jelenlegi számítások szerint 3 mandátummal rendelkezik, a Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) pedig 4 helyet kap.

Néhány település még nem küldte be hivatalosan az eredményeit. Az ANP választási szolgálata emellett még várja Amszterdam szavazatainak mintegy 20 százalékát is, amelyeket várhatóan péntekig összesítenek. következő napokban a Karib-tengeri holland területekről érkező és a külföldön leadott szavazatokat is feldolgozzák.

A választási részvétel tartományonként is eltért: a legmagasabb Utrechtben (82,2 százalék), a legalacsonyabb pedig Flevolandban (73,8 százalék) volt. Az ANP választási szolgálata az önkormányzatoktól beérkező adatokat dolgozza fel és teszi közzé. A hivatalos végeredményt a központi választási bizottság (Kiesraad) hirdeti ki, várhatóan a jövő héten, miután minden jegyzőkönyvet ellenőriztek.

Lemondott minden politikai tisztségéről Frans Timmermans

A Mandiner a választások kapcsán arról számolt be, hogy Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos a Zöldek és Munkáspárt közös jelöltjeként mérette meg magát.

Hozzátették,

a Magyarországot számtalanszor kritizáló, 62 éves munkáspárti politikus komoly vereséget könyvelhetett el.

Az esti exit poll eredmények szerint a pártszövetség mindössze 20 mandátumra számíthat a holland törvényhozásban, ami öt hellyel kevesebb a 2023-as eredményükhöz képest. A politikus, aki tíz év uniós tevékenység után tervezett visszatérni a holland politikába, hamar levonta a várható eredmények tanulságát, és még a hivatalos eredményhirdetés előtt lemondott minden politikai tisztségéről.

Kiemelt kép: Frans Timmermans, az európai zöldmegállapodásért felelős uniós biztos (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)