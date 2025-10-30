Donald Trump nagyszabású megállapodás lehetőségét vetítette előre a Hszi Csin-pinggel való találkozása után

Donald Trump rendkívül pozitívan értékelte a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott tárgyalását, amely során megállapodás született többek között a ritkaföldfémek és a mezőgazdasági együttműködés területén is. Az amerikai elnök közösségi oldalán összegezte a találkozó eredményeit, és egy nagyszabású megállapodás lehetőségét vetítette előre Kínával.

„Igazán nagyszerű találkozót tartottam Hszi Csin-ping kínai elnökkel. Hatalmas a kölcsönös tisztelet országaink között, és ez a mostani esemény csak tovább fogja erősíteni ezt” – kezdte az amerikai elnök. „Sok kérdésben egyetértésre jutottunk, más ügyekben – még a legfontosabbakban is – pedig nagyon közel állunk a megállapodáshoz” – tette hozzá.

Donald Trump megtisztelőnek nevezte, hogy Hszi elnök engedélyezte Kínának a hatalmas mennyiségű szójabab, cirok és más mezőgazdasági termékek vásárlását az Egyesült Államokból. Hozzátette: „Ahogy már korábban, az első elnökségem idején is mondtam, a gazdáknak most azonnal érdemes több földet és nagyobb traktorokat vásárolniuk. Köszönetet szeretnék mondani ezért Hszi elnöknek!”

Beszámolt arról, hogy Kína beleegyezett abba is, hogy továbbra is nyíltan és szabadon biztosítja a ritkaföldfémek, kritikus ásványi anyagok, mágnesek és más hasonló termékek exportját.

„Nagyon jelentős fejlemény, hogy Kína határozottan kijelentette: együttműködik velünk a fentanil beáramlásának megállításában, és segít véget vetni a fentanilválságnak”

– jelentette ki Trump.

Kína továbbá vállalta, hogy megkezdi az amerikai energia vásárlásának folyamatát is. Kiemelte, hogy egy nagyszabású megállapodás is létrejöhet az alaszkai olaj- és gázvásárlásról. „Chris Wright, Doug Burgum és az energiapolitikai csapataink találkozni fognak, hogy megvizsgálják, megvalósítható-e ez az energiaegyezség” – tette hozzá.

„A ma elért megállapodások jólétet és biztonságot hoznak majd amerikaiak milliói számára” – írta Donald Trump, aki az általa történelmi jelentőségűnek nevezett ázsiai útja után visszatér Washingtonba, ahol hamarosan találkozni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Üzenete végén kijelentette:

„Nemzetünk ismét erős, tisztelt és megbecsült – és a legjobb még csak ezután érkezik!”

Az amerikai elnökhöz hasonlóan Hszi Csin-ping is pozitívan értékelte a találkozót, és kiemelte a két ország közötti partnerség és barátság fontosságát.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: MTI/AP/Mark Schiefelbein)