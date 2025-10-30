Az USA kész humanitárius segítséget nyújtani a hurrikán sújtotta Kubának

Az Egyesült államok kész humanitárius segítséget nyújtani Kubának a Melissa hurrikán pusztítása nyomán – közölte csütörtökön Marco Rubio amerikai külügyminiszter.

A minisztérium humanitárius segítségnyújtási nyilatkozatot adott ki a Kubával szomszédos karibi országok számára is, és készen áll az azonnali közvetlen, valamint helyi partnerek révén történő segítségnyújtásra – tette hozzá.

„A Melissa hurrikán által Kuba keleti részén okozott pusztítás nyomán a Trump-kormányzat kiáll a bátor kubai nép mellett, amely továbbra is küzd az alapvető szükségletei kielégítéséért” – mondta Rubio.

A Melissa hurrikán, amely csaknem 300 kilométer per órás széllökésekkel érte el a szárazföldet, házakat rombolt le, utakat mosott el és fákat tépett ki Kuba keleti részén. A károk teljes mértéke még nem ismert.

Az amerikai diplomáciai tárca szerint eddig még nem kaptak megkeresést Kubától, ami a humanitárius segítségnyújtást illeti.

Kuba az Egyesült államok gazdasági embargója alatt áll. Marco Rubio ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai törvények kivételeket tartalmaznak, ami a Kubának nyújtott magánadományokat, élelmiszereket, gyógyszereket és egyéb humanitárius segélyeket, valamint a katasztrófaelhárítást illeti.

„Arra bátorítjuk azokat, akik közvetlenül támogatni szeretnék a kubai népet, hogy bármilyen kérdés esetén vegyék fel velünk a kapcsolatot” – mondta a kubai gyökerekkel rendelkező amerikai tárcavezető.

Kiemelt kép: Árvízzel elöntött területen megy egy apa a fiával a Melissa hurrikán elvonulása után Guamában 2025. október 29-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Mastrascusa)