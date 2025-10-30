Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Antifa-terroristák fenyegetik, üldözi a német állam: amerikai menedékjogot kért az „anti-Greta Thunberg”

lead_image
Szerző: Udvardy Zoltán
2025.10.30. 20:51

Főoldal / Külföld

| Szerző: Udvardy Zoltán
Politikai menedékjog iránti kérelmet adott be egy fiatal német nő, Naomi Seibt az Egyesült Államokban. Attól tart, hogy meggyilkolják vagy börtönbe vetik, ha visszatér a Németországba. Seibt, akit anti-Grétaként is emlegetnek, a német titkosszolgálat zaklatásával is szembesült. Hazájában a rendőrségen azt mondták neki: nem tehetnek semmit, amíg meg nem erőszakolták – vagy meg nem ölték. „”

„Anti-Gréta”, a németországi konzervatív körökben népszerű Naomi Seibt már tinédzserként ismertté vált Németországban a bevándorlással és a klímaváltozással kapcsolatos, szókimondó nézetei miatt.

A jobboldali aktivista most menekülni kényszerült Európából, miután életveszélyesen megfenyegette őt az Antifa nevű szélsőbaloldali terrorszervezet – számolt be a Fox News. Szülőhazájában Seibtet évek óta üldözik politikai nézetei és a szólásszabadsághoz való ragaszkodása miatt.

 Börtönbüntetésre vagy testi sértésre számíthat

Seibt az amerikai hírtelevízió szerint azt állítja: Elon Musk támogatta menedékkérelmét. A 25 éves nő kijelentette: börtönbüntetésre vagy testi sértésre számíthat, ha visszatér Németországba. A 25 éves Seibt az amerikai bevándorlási és állampolgársági törvény 208. szakasza alapján nyújtotta be a kérelmét. A Fox Newsnak elmondta: „Menedékjogot kértem, ami azt jelenti, hogy most meghallgatásra várok. Addig is legálisan vagyok itt” – mutatott rá Seibt.

Kapcsolódó tartalom

„Németországban illegális tevékenységnek számít egy politikus hírnevének károsítása. Ezt a törvényt Angela Merkel által meghozott 188. cikkely alapján most meghosszabbították, és embereket tartóztatnak le e cikkely alapján.

Házkutatásokat tartanak pusztán a közösségi médiában közzétett bejegyzések miatt. Amint visszatérek Németországba, úgy érzem, megpróbálnak letartóztatni”

– magyarázta.


A fiatal nő menekültkérelmét éppen egy olyan időszakban adta be, amikor Donald Trump amerikai elnök változtatásokat eszközölt új menekültügyi és menedékjogi programjával. Az újdonságok közé tartozik, hogy Trump azt szeretné elérni: a beadott menedékjogi kérelmek elbírálása során élvezzenek elsőbbséget, akiket politikai véleménynyilvánításuk miatt üldöznek. Szintén prioritást élvez, ha a kérelmet benyújtó személyt egy olyan kormányzat üldözi, amely korlátozza a szólásszabadságot. Seibt beadványa szerint ő az elsők között hivatkozik erre az új amerikai keretrendszerre.

Greta „antikrisztusa”

Seibt már tinédzserként is kedvelt volt németországi jobboldali körökben a bevándorlással és a klímaváltozással kapcsolatos, szókimondó nézetei miatt.

Kapcsolódó tartalom

Aktivizmusa először akkor keltett figyelmet, amikor megkérdőjelezte a klímaváltozás ortodoxiáját és a tömeges migrációs politikát, és Greta Thunberg ellentmondásaként „anti-Gretá”-nak nevezték. A baloldali-liberális sajtóban ez az elnevezés egyre inkább stigmatizáló bélyegként hatott. „Alig voltam 19 éves, és soha nem számítottam rá, hogy jobboldaliként fognak emlegetni. Ám

a német média Greta-ellenesként démonizált,

mint Greta Thunberg antikrisztusa” – mesélte.


A Fox Newsnak elmondta, hogy évek óta „aljas fenyegetésekkel néz szembe”. „A 2024-es, júniusi európai parlamenti választások alatt közzétettem egy bejegyzést, amelyben azt írtam: »Naomi Seibt vagyok, és az AfD-re szavazok.« Ez volt az első alkalom, hogy Elon Musk maga is kapcsolatba lépett velem” – mesélte Seibt az interjú során.

„Szintén 2024-ben tudtam meg, hogy a német hírszerzés évekig kémkedett utánam. Ezzel egy időben folyamatosan halálos fenyegetéseket kaptam  az Antifától is. Elmentem a rendőrségre, ahol azt mondták, hogy nem tehetnek semmit,

amíg meg nem erőszakoltak vagy meg nem öltek”

– nyilatkozta.

J. D. Vance amerikai alelnök, amikor felszólalt a februári, müncheni biztonsági konferencián, bírálta az európai országokat a szólásszabadság állítólagos elnyomása miatt, és „orwellinek” nevezte Németország gyűlöletbeszéd-törvényeit.

Lánczi Tamás: Merzék tovább pénzelik az Antifát

Komoly botrány van kialakulóban Németországban. A baloldali Olaf Scholz vezette volt német kormány ugyanis olyan radikális baloldali aktivista csoportoknak juttatott adófizetői pénzeket, amelyek kapcsolatban állnak a több országban is terrorszervezetté nyilvánított Antifával – fejtette ki Lánczi Tamás a Facebookon tett bejegyzésében az X-en.

„Ezeket hivatalosan demokráciavédelmi programoknak hívták, a valóságban azonban a baloldali német kormány politikai ellenfeleinek megfélemlítésére és nyomás alá helyezésére mentek el” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. A jelenlegi, Friedrich Merz vezette kormány pedig nemhogy elzárná ezeket a pénzcsapokat, hanem növeli a támogatások mértékét. A Magyarországon is bűncselekményeket elkövető – azóta terrorszervezetté nyilvánított –

Antifa-csoportok tehát még több pénzből folytathatják a jövőben tevékenységüket.

„Németországban egyre komolyabb teret nyernek szélsőséges baloldali csoportok, ami ennél is súlyosabb probléma, hogy ezek a szervezetek mind nagyobb veszélyt jelentenek Közép-Európára, így Magyarországra nézve is” – összegezett Lánczi Tamás.

 

Kiemelt kép: Naomi Seibt 2017-ben (Forrás: Wikipédia) 

Antifa mozgalombaloldalemberi jogokliberálisterrorizmus Egyesült ÁllamokNémetország

Ajánljuk még

 