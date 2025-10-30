Antifa-terroristák fenyegetik, üldözi a német állam: amerikai menedékjogot kért az „anti-Greta Thunberg”

Politikai menedékjog iránti kérelmet adott be egy fiatal német nő, Naomi Seibt az Egyesült Államokban. Attól tart, hogy meggyilkolják vagy börtönbe vetik, ha visszatér a Németországba. Seibt, akit anti-Grétaként is emlegetnek, a német titkosszolgálat zaklatásával is szembesült. Hazájában a rendőrségen azt mondták neki: nem tehetnek semmit, amíg meg nem erőszakolták – vagy meg nem ölték. „”

„Anti-Gréta”, a németországi konzervatív körökben népszerű Naomi Seibt már tinédzserként ismertté vált Németországban a bevándorlással és a klímaváltozással kapcsolatos, szókimondó nézetei miatt.

A jobboldali aktivista most menekülni kényszerült Európából, miután életveszélyesen megfenyegette őt az Antifa nevű szélsőbaloldali terrorszervezet – számolt be a Fox News. Szülőhazájában Seibtet évek óta üldözik politikai nézetei és a szólásszabadsághoz való ragaszkodása miatt.

Börtönbüntetésre vagy testi sértésre számíthat

Seibt az amerikai hírtelevízió szerint azt állítja: Elon Musk támogatta menedékkérelmét. A 25 éves nő kijelentette: börtönbüntetésre vagy testi sértésre számíthat, ha visszatér Németországba. A 25 éves Seibt az amerikai bevándorlási és állampolgársági törvény 208. szakasza alapján nyújtotta be a kérelmét. A Fox Newsnak elmondta: „Menedékjogot kértem, ami azt jelenti, hogy most meghallgatásra várok. Addig is legálisan vagyok itt” – mutatott rá Seibt.

„Németországban illegális tevékenységnek számít egy politikus hírnevének károsítása. Ezt a törvényt Angela Merkel által meghozott 188. cikkely alapján most meghosszabbították, és embereket tartóztatnak le e cikkely alapján.

Házkutatásokat tartanak pusztán a közösségi médiában közzétett bejegyzések miatt. Amint visszatérek Németországba, úgy érzem, megpróbálnak letartóztatni”

– magyarázta.

I AM SEEKING ASYLUM IN THE U.S. 🇩🇪🇺🇸 My name is Naomi Seibt, I am the 1st German applying for asylum under President Trump due to political persecution. As a free speech advocate and supporter of the AfD party, I am the target of

• intelligence surveillance

• state media… pic.twitter.com/rdsj4Qg4BB — Naomi Seibt (@SeibtNaomi) October 29, 2025



A fiatal nő menekültkérelmét éppen egy olyan időszakban adta be, amikor Donald Trump amerikai elnök változtatásokat eszközölt új menekültügyi és menedékjogi programjával. Az újdonságok közé tartozik, hogy Trump azt szeretné elérni: a beadott menedékjogi kérelmek elbírálása során élvezzenek elsőbbséget, akiket politikai véleménynyilvánításuk miatt üldöznek. Szintén prioritást élvez, ha a kérelmet benyújtó személyt egy olyan kormányzat üldözi, amely korlátozza a szólásszabadságot. Seibt beadványa szerint ő az elsők között hivatkozik erre az új amerikai keretrendszerre.

Greta „antikrisztusa”

Seibt már tinédzserként is kedvelt volt németországi jobboldali körökben a bevándorlással és a klímaváltozással kapcsolatos, szókimondó nézetei miatt.

Aktivizmusa először akkor keltett figyelmet, amikor megkérdőjelezte a klímaváltozás ortodoxiáját és a tömeges migrációs politikát, és Greta Thunberg ellentmondásaként „anti-Gretá”-nak nevezték. A baloldali-liberális sajtóban ez az elnevezés egyre inkább stigmatizáló bélyegként hatott. „Alig voltam 19 éves, és soha nem számítottam rá, hogy jobboldaliként fognak emlegetni. Ám

a német média Greta-ellenesként démonizált,

mint Greta Thunberg antikrisztusa” – mesélte.

🚨 BREAKING: German activist Naomi Seibt, known as the “anti-Greta” and a critic of mass immigration and climate alarmism, has filed for asylum in the U.S., saying Antifa death threats and years of being spied on by German intelligence made it unsafe to stay. pic.twitter.com/VCV1TjuK9s — Timcast News (@TimcastNews) October 29, 2025



A Fox Newsnak elmondta, hogy évek óta „aljas fenyegetésekkel néz szembe”. „A 2024-es, júniusi európai parlamenti választások alatt közzétettem egy bejegyzést, amelyben azt írtam: »Naomi Seibt vagyok, és az AfD-re szavazok.« Ez volt az első alkalom, hogy Elon Musk maga is kapcsolatba lépett velem” – mesélte Seibt az interjú során.

„Szintén 2024-ben tudtam meg, hogy a német hírszerzés évekig kémkedett utánam. Ezzel egy időben folyamatosan halálos fenyegetéseket kaptam az Antifától is. Elmentem a rendőrségre, ahol azt mondták, hogy nem tehetnek semmit,

amíg meg nem erőszakoltak vagy meg nem öltek”

– nyilatkozta.

J. D. Vance amerikai alelnök, amikor felszólalt a februári, müncheni biztonsági konferencián, bírálta az európai országokat a szólásszabadság állítólagos elnyomása miatt, és „orwellinek” nevezte Németország gyűlöletbeszéd-törvényeit.

A large group of #Antifa in Leipzig carried out an attack as part of an organized terror campaign after one of their leaders was finally convicted for carrying out multiple beatings on political targets using hammers. #LinaE pic.twitter.com/Dk34BQU14g — Andy Ngo (@MrAndyNgo) June 3, 2023

Lánczi Tamás: Merzék tovább pénzelik az Antifát

Komoly botrány van kialakulóban Németországban. A baloldali Olaf Scholz vezette volt német kormány ugyanis olyan radikális baloldali aktivista csoportoknak juttatott adófizetői pénzeket, amelyek kapcsolatban állnak a több országban is terrorszervezetté nyilvánított Antifával – fejtette ki Lánczi Tamás a Facebookon tett bejegyzésében az X-en.

„Ezeket hivatalosan demokráciavédelmi programoknak hívták, a valóságban azonban a baloldali német kormány politikai ellenfeleinek megfélemlítésére és nyomás alá helyezésére mentek el” – írta a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke. A jelenlegi, Friedrich Merz vezette kormány pedig nemhogy elzárná ezeket a pénzcsapokat, hanem növeli a támogatások mértékét. A Magyarországon is bűncselekményeket elkövető – azóta terrorszervezetté nyilvánított –

Antifa-csoportok tehát még több pénzből folytathatják a jövőben tevékenységüket.

„Németországban egyre komolyabb teret nyernek szélsőséges baloldali csoportok, ami ennél is súlyosabb probléma, hogy ezek a szervezetek mind nagyobb veszélyt jelentenek Közép-Európára, így Magyarországra nézve is” – összegezett Lánczi Tamás.

Kiemelt kép: Naomi Seibt 2017-ben (Forrás: Wikipédia)