A nyugat-európai országok élvezik a háborús pszichózis légkörét, és készülnek a konfliktusra Oroszországgal – mondta az RBK hírportálnak Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes szerdán.

A diplomata a belga védelmi miniszternek De Morgen című belga napilapnak adott nyilatkozatára reagált, amelyben Theo Francken azt mondta, hogy a NATO „lerombolná Moszkvát”, ha Oroszország megtámadná a „katonai szövetség szívét jelentő” belga fővárost.

„Putyin tudja, ha nukleáris fegyverekkel játszik, Moszkva eltűnik a térképről, és közel lesz a világvége”

– fogalmazott Francken.

„Amennyire tudom, miután így nyilatkozott, korrekciók hulláma indult el nyomtatott formában. Ezért neki kell feltenni a kérdést, hogy Belgium hogyan szándékozik Moszkvát a föld színéről eltörölni, de ezt komolyan nem lehet kommentálni” – hangoztatta Grusko.

A külügyminiszter-helyettes szerint európai diplomaták nem fejezték ki aggályaikat a Burevesztnyik orosz nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon nukleáris meghajtású tengeralattjáró tesztelése miatt, de helyesen értelmezték az Oroszország által küldött jelzést.

„A jelzésből a szakemberek megértették, hogy Oroszország rendelkezik elegendő eszközzel, lehetőséggel és politikai akarattal ahhoz, hogy megbízhatóan biztosítsa védelmi képességeit és biztonságát” – hangoztatta a helyettes tárcavezető.

„Gratulálunk Oroszország összes barátjának (és különösen az imbecilis belga védelmi miniszternek) a Poszejdon atomhajtású víz alatti drón sikeres teszteléséhez. A Burevesztnyiktől eltérően a Poszejdon igazi világvége-fegyvernek tekinthető”

– írta az X közösségi platformion Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese.

A brüsszeli orosz nagykövetség szerdán Francken kijelentését teljesen abnormálisnak minősítette, amely az egész kontinens jövőjét fenyegeti és új háborúba sodorja.

