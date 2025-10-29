Washington visszavonta a Milorad Dodik elleni szankciókat

Feloldotta az amerikai pénzügyminisztérium a Milorad Dodik volt boszniai szerb elnökkel, valamint szövetségeseivel, családtagjaival, illetve a hozzájuk kapcsolódó vállalkozásokkal szemben elrendelt szankcióit – közölte szerdán a washingtoni tárca ellenőrzése alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC).

A hivatal nem indokolta meg döntését, amellyel megszüntette az előző amerikai kormányzat idején bevezetett büntetőintézkedéseket.

A bejelentést követően Milorad Dodik az X közösségi oldalon köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek és munkatársainak „a boszniai Szerb Köztársaság és képviselői, valamint családtagjaik elleni hatalmas igazságtalanság” jóvátételéért.

„A szankciók feloldása nemcsak jogi, de erkölcsi rehabilitációja az igazságnak a boszniai Szerb Köztársaságról és mindazokról, akik becsülettel szolgálják azt” – tette hozzá.

A boszniai Szerb Köztársaság elnökét a boszniai szövetségi választási bizottság megfosztotta hivatalától, miután augusztus 1-jén a másodfokon eljáró fellebbviteli bíróság egy év – pénzzel megváltható – letöltendő börtönre ítélte, és hat évre eltiltotta a hivatalviseléstől, amiért nem hajtotta végre a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. Amerikai szankciókkal 2022-ben, Joe Biden elnök kormányzatának idejében sújtották, és az amerikai külügyminisztérium akkor még „a bosznia-hercegovinai válság feloldására irányuló, Washington vezette erőfeszítések eredményének” tulajdonította azokat.

Orbán Viktor többször is kiállt Milorad Dodik mellett

Orbán Viktor miniszterelnök több ízben is kiállt Milorad Dodik mellett. A magyar miniszterelnök szerint a boszniai Szerb Köztársaság stabilitása kulcsfontosságú az egész Nyugat-Balkán békéjének és biztonságának megőrzése szempontjából.

A magyar kormányfő szerint Milorad Dodik „nem hajlandó úgy táncolni, ahogy Brüsszelből fütyülnek, ezért bíróságon ítélik el”. „Dodik a szerbek megválasztott vezetője. A bíróság döntését Magyarország nem fogadja el” – hangsúlyozta Orbán Viktor. Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását kívánta elősegíteni.

Kiemelt kép: Milorad Dodik (Fotó: MTI/EPA/Nidal Saljic)