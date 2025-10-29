Történelmi válás: tartásdíjat kell fizetnie a macskák után egy török férfinak

Egy válóper Isztambulban példátlan megállapodással zárult: az exférjnek rendszeres tartásdíjat kell fizetnie a család két macskájának ellátására. A döntés meghatotta Törökország közvéleményét, és élénk vitát váltott ki az állatok jogi státuszáról a török jogrendszerben.

Az isztambuli pár, Buğra B. és Ezgi B., két év házasság után döntött a válás mellett, az „együttélés helyrehozhatatlan megromlására” hivatkozva. A családjogi bíróság által jóváhagyott ítélet értelmében Buğra B-nek 550 000 török líra (nagyjából 6,3 millió forint) kártérítést kell fizetnie volt feleségének – írja a La Stampa.

Azonban ez nem minden. A bíróság elé terjesztett jegyzőkönyv eleinte szokásos módon leírja, hogy a két macska felügyeleti joga volt feleségénél marad. Azonban a dokumentum hozzáteszi, hogy a férj vállalja:

„tíz éven keresztül háromhavonta 10 000 török lírát fizet a két macska tartására.”

Ez az összeg – körülbelül 80 000 forint negyedévente – a török statisztikai hivatal által közzétett fogyasztói árindexhez igazodik, tehát idővel értékálló marad.

A megállapodást több jogász is „új típusú tartásdíjként” értékelte, mivel elismeri, hogy a háziállatok jogi és érzelmi szerepe túlmutat a „tulajdon” fogalmán. A török polgári törvénykönyv szerint a macskák még mindig „ingó vagyontárgynak” számítanak, ám egy állatvédelemről szóló törvény módosításai új értelmezéseket tettek lehetővé: ma már a válási megállapodásokban is szerepelhetnek a háziállatok jóllétére, elhelyezésére és anyagi támogatására vonatkozó rendelkezések.

Korábban is előfordultak olyan esetek, amikor a felek megállapodtak az állatok élelmezési vagy állatorvosi költségeinek megosztásáról, de ilyen hosszú távú, rendszeres és inflációhoz kötött pénzügyi kötelezettségre eddig még nem volt példa Törökországban.

Az eset persze nem meglepő azok számára, akik ismerik a törökök és a macskáik közötti különleges kapcsolatot. Az állatvédő szervezetek szerint az országban több mint 4,7 millió házi macska él, és több mint 5 millió kóbor macskát is gondoznak a lakosok és az önkormányzatok – etetéssel, ivartalanítással, állatorvosi ellátással.

Érdemes felidézni a Hagia Szophia bazilika híres macskáját, Glit, aki Barack Obamával közös fotója révén tett szert nemzetközi hírnévre, vagy Tombilit, akinek „római szenátori” pózát halála után szoborral örökítették meg.

A bíróságnak még hivatalosan is jóvá kell hagynia a jegyzőkönyvet, de az ügy már most mérföldkőnek számít a török joggyakorlatban. Az elvált pár története egy olyan jogfelfogás felé mutat, amely elismeri az állatok érzelmi értékét a család részeként.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)