Szijjártó Péter: A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van

„A nílusi hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van, a csoport tagjai biztonságban vannak, és már folyik a hazautazásuk szervezése” – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a turistahajó Luxor és Edfu között szenvedett balesetet, a fedélzetén mintegy 220 emberrel, köztük 16 magyar állampolgárral. Tudatta, hogy a konzuli ügyeletre beérkezett segítségkérés után a kairói nagykövetség munkatársai azonnal felvették a kapcsolatot az utasokkal és az utazási iroda képviselőivel. „Valamennyi magyar állampolgár jól van, időben lejutottak a hajóról, amely a jelenlegi információk szerint leégett” – tájékoztatott.

Majd arra is kitért, hogy az utasokat egyedül anyagi veszteség érte, és megsemmisültek az úti okmányaik is, amelyek pótlása már folyamatban van.

„A magyar csoport tagjai biztonságban vannak, és az utazási iroda egyik vezetője is velük van, aki már szervezi a hazautazásukat”

– húzta alá.

Az érintettek a jelenlegi tervek szerint busszal Asszuánba mennek, és onnan utaznak repülővel Kairóba, majd Magyarországra. Szijjártó Péter egyúttal arról is beszélt, hangsúlyozta, hogy a magyar diplomáciai képviselet folyamatosan tartja a kapcsolatot az érintettekkel, s minden szükséges intézkedést megtesz a hazautazásuk érdekében.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. október 2-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)