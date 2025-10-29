Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

A szlovák Paraméter cikke szerint a gyaloglás gyorsaságát korlátozó módosítással egyidejűleg a járművezetők kötelező orvosi vizsgálatának alsó életkorát 65-ről 70 évre emelték. A változtatásokat az egykori smeres (Irány – Szociáldemokrácia párt) közlekedési miniszter.
A módosítások jövő évtől lépnek életbe.
Egy civil érdekvédelmi szervezet, a Cyklokoalícia bírálta a kerékpárosokat és rollereseket érintő sebességkorlátozást mondván, hogy ezzel a gyerekeket az utakra kényszerítik, ráadásul a gyalogosok biztonságát sem növeli.
A törvénymódosítás mellett a kormánykoalíció képviselői szavaztak, az ellenzék pedig tartózkodott vagy ellenezte a javaslatot.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)