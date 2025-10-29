Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

A szlovák parlament kedden elfogadta Lubomír Vazny, korábbi közlekedési miniszter törvénymódosító javaslatát, amely szerint a járdán a maximális megengedett sebesség 6 kilométer per óra lesz. A kezdeményezés célja, hogy pontosabb sebességhatárt határozzanak meg a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek és görkorcsolyázók számára.

A szlovák Paraméter cikke szerint a gyaloglás gyorsaságát korlátozó módosítással egyidejűleg a járművezetők kötelező orvosi vizsgálatának alsó életkorát 65-ről 70 évre emelték. A változtatásokat az egykori smeres (Irány – Szociáldemokrácia párt) közlekedési miniszter.

A módosítások jövő évtől lépnek életbe.

Egy civil érdekvédelmi szervezet, a Cyklokoalícia bírálta a kerékpárosokat és rollereseket érintő sebességkorlátozást mondván, hogy ezzel a gyerekeket az utakra kényszerítik, ráadásul a gyalogosok biztonságát sem növeli.

A törvénymódosítás mellett a kormánykoalíció képviselői szavaztak, az ellenzék pedig tartózkodott vagy ellenezte a javaslatot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)