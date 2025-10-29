Queer istentisztelet közvetítésével okozott közfelháborodást a német közszolgálati televízió

Vasárnap a „Queer-Gemeinde Münster” (Münster queer gyülekezete) premierjét ünnepelte a német televízióban: istentiszteletüket a St. Anna templomból Münster-Mecklenbeckből először sugározták a ZDF-en – számolt be a V4NA.
„A münsteri queer közösség számára ez egy hatalmas pillanat: először sugároznak queer istentiszteletet a televízióban! Több mint 25 éve teret adunk a queer hitnek, elfogadásnak és közösségnek – és most ezt az üzenetet egész Németországgal megoszthatjuk” – írta a csoport az Instagramon,
Az istentisztelet középpontjában a Lukács evangéliumában szereplő példabeszéd állt a farizeusról és a vámszedőről (18: 9–14), amelyet a közvetítés során Karsten Weidisch lelkész így magyarázott:
„Légy önmagad, állj ki magadért! Légy olyan az úton, amilyen vagy”.
A példabeszédben egy farizeus dicséri magát jámborságáért, míg egy vámszedő, akit bűnösnek tartanak, alázatosan kéri Isten kegyelmét. A végén Jézus igaznak nyilvánítja a vámszedőt, mert az alázatos ember kegyelmet talál Isten előtt.
A queer istentiszteleten azonban ezt a szakaszt az önelfogadásra való felhívásként értelmezték, azt a megközelítést azonban
a kritikusok a bibliai lényeg eltorzításaként értékelték.
A kritikusok szerint ez
a liturgia a gyülekezet túlzott alkalmazkodását jelenti a társadalmi trendekhez.
A queer közösség magát „egyháznak és otthonnak tekinti az LMBTQ közösség számára” – vagyis leszbikusok, melegek, biszexuálisok, transzneműek, interszexuálisok, queer és különböző emberek számára.
A „queer” kifejezést a közösség „pozitív önmegjelölésnek” tekinti. Az emberek nemek szerinti osztályozását pedig „diszkriminatívnak” tartják.
Alice Märtens, a gyülekezet tagja hangsúlyozta: „Queer azt jelenti, hogy olyan lehetek, amilyen vagyok – a szerelmemmel, az identitásommal és a hitemmel.”
Az Apollo News beszámolója szerint az istentisztelet fokozott biztonsági intézkedések mellett zajlott.
Sok hívő a misét a nyitottság jeleként üdvözölte, ám
a közvélemény döntő többsége botrányosnak találta a közvetítést.
A kritikusok szerint ez a liturgia a gyülekezet túlzott alkalmazkodását jelenti a társadalmi trendekhez. Az Apollo News szerint Németország öt évvel ezelőtt még csak a 10. helyen volt, mára azonban az első helyre került a „legqueerbarátabb katolikus egyházak rangsorában.
