Összeomlott egy hétszintes lakóház Törökországban, egy család öt tagját keresik

Összeomlott egy hétszintes lakóház szerda hajnalban az északnyugat-törökországi Gebze városában, az épület romjai alatt egy öttagú családot, köztük három gyermeket keresnek a mentőalakulatok – közölte a helyi hatóságokra hivatkozva a török sajtó.

Kocaeli tartomány kormányzója elmondta, hogy a mentőalakulatok hangokat hallottak a törmelék alól, és folyamatosan próbálnak eljutni a romok alatt rekedt túlélőkhöz. A török katasztrófavédelmi hivatal (AFAD) csapatai jelenleg is a helyszínen dolgoznak.

A baleset idején az épület többi lakója nem tartózkodott otthon, mivel az állami ünnep miatt elutaztak, az alsó két szintet elfoglaló gyógyszertár pedig a korai időpontban még nem nyitott ki

– írta az Anadolu állami hírügynökség.

#SONDAKİKA #Gebze de sabah saatlerinde 7 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlardan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Diğer 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor Umarız sağ salim çıkarlar rabbim yardımcıları olsun🙏 pic.twitter.com/NMedcubRxl — 𝐓𝐮𝐠𝐫𝐮𝐥 𝐓𝐮𝐧𝐚 (@TugrulGold) October 29, 2025

A lakóház 2012-ben épült, és a hatóságok egyelőre nem tudják, mi okozhatta a hirtelen összeomlását. Gebze polgármestere szerint a közelben zajló metróépítés is hozzájárulhatott a szerkezeti károkhoz, de vizsgálják annak lehetőségét is, hogy az eset összefüggésben áll-e a nyugat-törökországi Balikesir tartományban hétfőn történt, 6,1-es erősségű földrengéssel.

Gebze az észak-anatóliai törésvonal mentén fekszik, és az 1999-ben történt, több mint 18 ezer ember halálát okozó, 7,6-os erősségű földrengés idején is a legsúlyosabban érintett települések közé tartozott.

Kiemelt kép forrása: X.com/NTV