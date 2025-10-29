Lettországban és Finnországban készülnek a brit katonák a jövő háborújára és a hadviselés jövőjére

A hírügynökség szerint a NATO keleti szárnyán, egy elhagyott szovjet repülőtéren felállított ideiglenes parancsnokságon
a brit katonák egy speciális hálózatot használtak, hogy kapcsolatba lépjenek drónokkal, robotokkal és tüzérséggel: ez egy olyan technológia, amelytől azt remélik, hogy átalakítják a harcteret.
Az Arondite nevű cég által kifejlesztett Cobalt egy harctéri irányítás rendszer: a hadsereg 11. dandárjának katonái a jövőben ezt a rendszert használhatják az ellenség megcélzásához is. Az októberi, Lettországban tartott gyakorlatok során azonban a cél még csak egy sokkal egyszerűbb feladat volt: a hagyományos papír térképek és a hosszú fegyverfejlesztési ciklusok kiküszöbölése.
A Cobalt fejlesztésétől (amely több milliárd dollárba kerül) a brit védelmi minisztérium és a NATO azt reméli, hogy a technológia jelentősen kibővítheti azt a területet, amelyet a gyalogság ellenőrizni képes. Az Oroszországgal való feszültségek fokozódása még sürgetőbbé teszi a technológiai feladatot, mivel az elmúlt hetekben sorozatos behatolások történtek a NATO légterébe, többek között vadászgépek Észtország felett és drónok lengyel területen – tette hozzá a Bloomberg.
„A NATO azon gondolkodik, hogyan oszthatja el a véges erőforrásokat egy hatalmasra kiterjedt új határon” – mondta Matt Lewis dandártábornok, a 11. dandár parancsnoka a Bloombergnek a lettországi parancsnokságon. Hozzátette:
„Az egyik legfontosabb feladat, amellyel a brit védelmi erőknek jelenleg meg kell küzdeniük, az, hogy hogyan tudunk egy kisebb hadsereget hatékonyabbá tenni egy nagyobb földrajzi területen.”
A brit hadsereg számára a Forest Guardian hadgyakorlat – amely a NATO keretein belül zajlott, és amelyben a katonák robotokkal és drónokkal együtt tartanak fenn védvonalakat és csapdákat állítanak – új eszközök tesztelését és a csapatok felkészítését jelenti a következő háborúra, és annál többet is.
A dandár lettországi gyakorlata, amely az orosz határtól mindössze néhány száz kilométerre zajlott, a brit hadsereg legnagyobb létszámú jelenléte volt a keleti országban az 1990-es évek eleje óta. A dandár 3. zászlóaljának, az úgynevezett 3 SCOTS-nak 250 katonája vett részt a lett és kanadai csapatokkal közösen végzett gyakorlatokon.
Hozzájuk (nem megszokott módon) csatlakozott most tucatnyi technikus védelmi magáncégekből – köztük az Arondite, az ARX Robotics, az Anduril Industries., az Iveco Group és az L3Harris Technologies dolgozói.
A szervezők reményei szerint ez a megközelítés gyorsabb és hatékonyabb kutatáshoz és fejlesztéshez vezet a kiemelt fontosságú rendszerek terén. „Amit itt látunk, az a technikusok és a taktikusok olyan integrációja, amely lehetővé teszi a gyors fejlesztést. Ez egy új megközelítés a kereskedelmi kapcsolatokban” – nyilatkozta Lewis.
Elpróbáltak egy összecsapást is
A terepen brit katonák és robotok együttes erővel csapdába csalták az ellenségnek álcázott kanadai csapatokat. Először az Anduril Ghost X nevű drónok által gyűjtött képek és hírszerzési adatok alapján a zászlóalj azonosította az ellenség által szállított nagy értékű fegyverrendszert, majd az ARX által tervezett, hálóval álcázott, Gereon nevű autonóm jármű a bokrok között rejtőzött, miközben az ellenség közeledett. A robot kamerája eközben a zászlóalj első látóvonalaként működött.
A brit katonák ezután előbújtak rejtekhelyükről a lett erdőben, és hagyományos tüzérséggel támadtak a kanadaiakra.
A brit erők ezután a Vikinget, az IDV által gyártott nagyobb, pilóta nélküli járművet bízták meg a kanadaiaktól elfoglalt fegyverrendszer elszállításával.
Ebben a folyamatban a Cobalt rendszer volt az, amely segített az egységeknek nyomon követni a drónok és más hardverek széles hálózatát, elemezni az ellenség viselkedését és azonosítani a birtokukban lévő fegyvereket, és adatokat továbbított a katonáknak a parancsnokság nagy képernyőin és a terepen hordott, telefon méretű eszközökön. Rob Smith alezredes, a 3 SCOTS parancsnoka mindezt úgy foglalta össze, hogy a robotok lassanként átveszik egy részét azoknak a feladatköröknek, amelyeket eddig az emberek láttak el a fronton.
A szimulált konfliktus lefolyása alatt a technikus elemezték az adatokat, majd az eredményeket a 11. dandárral együtt értékelték. Ez a szoros együttműködés segít a védelmi iparágban működő startupoknak jobban megérteni a hadsereg gyakorlati igényeit, és segíti a kockázati tőke folyamatos bevonását is. – mondta David Roberts, az ARX Egyesült Királyságbeli részlegének vezérigazgatója.
A következő hadszíntér Finnország, utána Ukrajna?
A Bloomberg szerint a hadgyakorlaton számos kihívással kellett szembesülniük. Egyrészt sok katona most először gyakorlatozott a Cobalt platformmal, vagy a különféle távirányítású drónokkal és járművekkel. A GPS-zavarás, amely az ukrajnai háborúban kiemelt jelentőségűvé vált, szintén továbbra is problémát jelent.
Néhány berendezésnek nehézséget okozott a működés olyan környezetben, mint Lettország sűrű mocsárvidéke és erdei.
A 11. dandár egy másik egysége hamarosan Finnországba vonul, amely 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz, és sűrű erdőiről, mocsaras területeiről és tavairól híres. Az a terep robotok számára is nehéz, de harckocsik és más páncélos járművek számára még nehezebb.
Lettország és Finnország „olyan földrajzi kihívást jelent, amellyel a brit hadsereg az elmúlt 50-60 évben nem feltétlenül kellett megküzdenie” – mondta Lewis dandártábornok, hozzátéve, hogy egysége arra törekszik, hogy „a lehető legkönnyebb és legmozgékonyabb legyen, miközben biztosítja a gyors döntéshozatalhoz szükséges információforrásokat”.
Mint a Bloomberg emlékeztetett,
az Egyesült Királyság következő nagy katonai bevetése Ukrajnába irányulhat.
Kapcsolódó tartalom
John Healey védelmi miniszter elmondta, hogy egy „jóval több mint” 100 millió font értékű csomagot készítenek elő, amely fedezi a csapatok és a felszerelés odahelyezésének kezdeti költségeit abban az esetben, ha békeszerződés jön létre Ukrajna és Oroszország közt. A brit katonák e forgatókönyv esetén a frontvonaltól messze képeznék az ukrán csapatokat, míg az Egyesült Királyság haditengerészete és légiereje segítene a légtér és a tengerek őrzésében.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: az észt védelmi minisztérium által közreadott képen brit katonák érkeznek a NATO keleti csapaterõsítésének keretében az északnyugat-észtországi Ämari katonai repülõterére 2017. március 17-én. (MTI/EPA/Észt védelmi minisztérium)