Lettországban és Finnországban készülnek a brit katonák a jövő háborújára és a hadviselés jövőjére

A lettországi vadonban a brit hadsereg új harctéri technológiákat tesztel a Forest Guardian néven futó hadgyakorlaton, és azt is, hogy miként lehet a legjobban integrálni a „technikusokat és a taktikusokat” a fegyverek fejlesztésbe – írta a britek hadgyakorlatáról beszámolva a Bloomberg.

A hírügynökség szerint a NATO keleti szárnyán, egy elhagyott szovjet repülőtéren felállított ideiglenes parancsnokságon

a brit katonák egy speciális hálózatot használtak, hogy kapcsolatba lépjenek drónokkal, robotokkal és tüzérséggel: ez egy olyan technológia, amelytől azt remélik, hogy átalakítják a harcteret.

Az Arondite nevű cég által kifejlesztett Cobalt egy harctéri irányítás rendszer: a hadsereg 11. dandárjának katonái a jövőben ezt a rendszert használhatják az ellenség megcélzásához is. Az októberi, Lettországban tartott gyakorlatok során azonban a cél még csak egy sokkal egyszerűbb feladat volt: a hagyományos papír térképek és a hosszú fegyverfejlesztési ciklusok kiküszöbölése.

A Cobalt fejlesztésétől (amely több milliárd dollárba kerül) a brit védelmi minisztérium és a NATO azt reméli, hogy a technológia jelentősen kibővítheti azt a területet, amelyet a gyalogság ellenőrizni képes. Az Oroszországgal való feszültségek fokozódása még sürgetőbbé teszi a technológiai feladatot, mivel az elmúlt hetekben sorozatos behatolások történtek a NATO légterébe, többek között vadászgépek Észtország felett és drónok lengyel területen – tette hozzá a Bloomberg.

„A NATO azon gondolkodik, hogyan oszthatja el a véges erőforrásokat egy hatalmasra kiterjedt új határon” – mondta Matt Lewis dandártábornok, a 11. dandár parancsnoka a Bloombergnek a lettországi parancsnokságon. Hozzátette:

„Az egyik legfontosabb feladat, amellyel a brit védelmi erőknek jelenleg meg kell küzdeniük, az, hogy hogyan tudunk egy kisebb hadsereget hatékonyabbá tenni egy nagyobb földrajzi területen.”

A brit hadsereg számára a Forest Guardian hadgyakorlat – amely a NATO keretein belül zajlott, és amelyben a katonák robotokkal és drónokkal együtt tartanak fenn védvonalakat és csapdákat állítanak – új eszközök tesztelését és a csapatok felkészítését jelenti a következő háborúra, és annál többet is.

A dandár lettországi gyakorlata, amely az orosz határtól mindössze néhány száz kilométerre zajlott, a brit hadsereg legnagyobb létszámú jelenléte volt a keleti országban az 1990-es évek eleje óta. A dandár 3. zászlóaljának, az úgynevezett 3 SCOTS-nak 250 katonája vett részt a lett és kanadai csapatokkal közösen végzett gyakorlatokon.

Hozzájuk (nem megszokott módon) csatlakozott most tucatnyi technikus védelmi magáncégekből – köztük az Arondite, az ARX Robotics, az Anduril Industries., az Iveco Group és az L3Harris Technologies dolgozói.

A szervezők reményei szerint ez a megközelítés gyorsabb és hatékonyabb kutatáshoz és fejlesztéshez vezet a kiemelt fontosságú rendszerek terén. „Amit itt látunk, az a technikusok és a taktikusok olyan integrációja, amely lehetővé teszi a gyors fejlesztést. Ez egy új megközelítés a kereskedelmi kapcsolatokban” – nyilatkozta Lewis.

Elpróbáltak egy összecsapást is

A terepen brit katonák és robotok együttes erővel csapdába csalták az ellenségnek álcázott kanadai csapatokat. Először az Anduril Ghost X nevű drónok által gyűjtött képek és hírszerzési adatok alapján a zászlóalj azonosította az ellenség által szállított nagy értékű fegyverrendszert, majd az ARX által tervezett, hálóval álcázott, Gereon nevű autonóm jármű a bokrok között rejtőzött, miközben az ellenség közeledett. A robot kamerája eközben a zászlóalj első látóvonalaként működött.

A brit katonák ezután előbújtak rejtekhelyükről a lett erdőben, és hagyományos tüzérséggel támadtak a kanadaiakra.

A brit erők ezután a Vikinget, az IDV által gyártott nagyobb, pilóta nélküli járművet bízták meg a kanadaiaktól elfoglalt fegyverrendszer elszállításával.

Ebben a folyamatban a Cobalt rendszer volt az, amely segített az egységeknek nyomon követni a drónok és más hardverek széles hálózatát, elemezni az ellenség viselkedését és azonosítani a birtokukban lévő fegyvereket, és adatokat továbbított a katonáknak a parancsnokság nagy képernyőin és a terepen hordott, telefon méretű eszközökön. Rob Smith alezredes, a 3 SCOTS parancsnoka mindezt úgy foglalta össze, hogy a robotok lassanként átveszik egy részét azoknak a feladatköröknek, amelyeket eddig az emberek láttak el a fronton.

A szimulált konfliktus lefolyása alatt a technikus elemezték az adatokat, majd az eredményeket a 11. dandárral együtt értékelték. Ez a szoros együttműködés segít a védelmi iparágban működő startupoknak jobban megérteni a hadsereg gyakorlati igényeit, és segíti a kockázati tőke folyamatos bevonását is. – mondta David Roberts, az ARX Egyesült Királyságbeli részlegének vezérigazgatója.

A következő hadszíntér Finnország, utána Ukrajna?

A Bloomberg szerint a hadgyakorlaton számos kihívással kellett szembesülniük. Egyrészt sok katona most először gyakorlatozott a Cobalt platformmal, vagy a különféle távirányítású drónokkal és járművekkel. A GPS-zavarás, amely az ukrajnai háborúban kiemelt jelentőségűvé vált, szintén továbbra is problémát jelent.

Néhány berendezésnek nehézséget okozott a működés olyan környezetben, mint Lettország sűrű mocsárvidéke és erdei.

A 11. dandár egy másik egysége hamarosan Finnországba vonul, amely 2023-ban csatlakozott a NATO-hoz, és sűrű erdőiről, mocsaras területeiről és tavairól híres. Az a terep robotok számára is nehéz, de harckocsik és más páncélos járművek számára még nehezebb.

Lettország és Finnország „olyan földrajzi kihívást jelent, amellyel a brit hadsereg az elmúlt 50-60 évben nem feltétlenül kellett megküzdenie” – mondta Lewis dandártábornok, hozzátéve, hogy egysége arra törekszik, hogy „a lehető legkönnyebb és legmozgékonyabb legyen, miközben biztosítja a gyors döntéshozatalhoz szükséges információforrásokat”.

Mint a Bloomberg emlékeztetett,

az Egyesült Királyság következő nagy katonai bevetése Ukrajnába irányulhat.

John Healey védelmi miniszter elmondta, hogy egy „jóval több mint” 100 millió font értékű csomagot készítenek elő, amely fedezi a csapatok és a felszerelés odahelyezésének kezdeti költségeit abban az esetben, ha békeszerződés jön létre Ukrajna és Oroszország közt. A brit katonák e forgatókönyv esetén a frontvonaltól messze képeznék az ukrán csapatokat, míg az Egyesült Királyság haditengerészete és légiereje segítene a légtér és a tengerek őrzésében.

Kiemelt kép: az észt védelmi minisztérium által közreadott képen brit katonák érkeznek a NATO keleti csapaterõsítésének keretében az északnyugat-észtországi Ämari katonai repülõterére 2017. március 17-én. (MTI/EPA/Észt védelmi minisztérium)