Kubát is elérte „az évszázad hurrikánja”-ként emlegetett Melissa, amely óriási pusztítást okozott Jamaicán – VIDEÓ

A Saffim-Simpson skála szerinti hármas kategóriába visszaminősített Melissa hurrikán szerdán elérte Kubát, ahol emiatt több százezer lakosnak el kellett hagynia otthonát – írta az MTI.

A vihar ugyan veszített kezdeti erejéből,

de az általa szállított szelek sebessége így is meghaladta esetenként az óránkénti 200 kilométert az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint.

„A rendkívül veszélyes Melissa hurrikán elérte Kuba délkeleti partjait. Várhatóan továbbra is erős marad, miközben áthalad Kubán, a Bahama-szigeteken és Bermuda környékén” – közölte szerdán az NHC a honlapján.

Kedden Jamaicán végigsöpörve szeleinek sebessége elérte a 300 kilométert óránként, így a Melissa a világ legerősebb trópusi vihara lett 2025-ben az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) adatainak elemzése alapján.

A kubai hatóságok jelentése szerint 735 ezer embert kiköltöztettek otthonukból, főként Santiago de Cuba, Holguín és Guantánamo tartományokban. Hat keleti tartományban a hatóságok „riadóhelyzetet” hirdettek ki.

Haitin, Kubától keletre, a hatóságok elrendelték az iskolák, üzletek és közintézmények bezárását. Jamaicán három ember életét követelte a hurrikán, három másik Haitin, egy pedig a Dominikai Köztársaságban halt meg. A hatóságok korábban arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy az áradások miatt a krokodilok fokozottabb veszélyt jelentenek.

Videó: ilyen volt a látvány a hurrikán középpontjában

Két napja, hétfőn az amerikai légierő „Hurricane Hunters” (vagyis Hurrikánvadászok) néven ismert tartalékos egysége átrepült a Melissa hurrikán „szemén” – azaz a középpontján – azért, hogy adatokat gyűjtsön a Nemzeti Hurrikánközpont számára.

Mint a Hurrikánvadászok (hivatalos nevén: az amerikai légierő 53. időjárás-felderítő százada) videóján is látható, a középpontból nézve jóval nyugodtabb tűnt a pusztító hurrikán.

Kubában jelentős károkról számoltak be; Jamaicán még rosszabb volt a helyzet, fogpiszkálóként repültek a pálmafák is

„Jelentős károk” keletkeztek Kubában a hurrikán miatt– közölte Miguel Díaz-Canel elnök az X-en. „Kérem a népünket, hogy ne engedjenek a figyelemből, tartsák be a fegyelmet és továbbra is védjék magukat jól” – fogalmazott. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ország felkészült a legrosszabb forgatókönyvre is, ami segítette azt, hogy megfelelően tudjanak reagálni.

Mindeközben Jamaica jelentős része áram és telefon szolgáltatás nélkül maradt a BBC kingstoni tudósítója szerint,

aki árvizekről, földcsuszamlásokról, épületekről letépett tetőkről és „fogpiszkálóként elrepülő pálmafákról” számolt be.

Please give any prayers for Jamaica 🇯🇲🙏 Hurricane Melissa, one of strongest landfall hurricanes in world history with winds up to 180 mph and gusts reaching 225 mph is devastatingly destroying everything 💔 At a loss for words at this point. Stay safe, Jamaica. ❤️🙏#Prayers… pic.twitter.com/HXWPPcZpUI — Svrge 👑 (@kingsvrge_) October 28, 2025

A lakosok és a nyaralók a BBC-nek elmondták, hogy mennyire rettegtek, miközben elérte őket a hurrikán. „A szél letépte az ajtókat” – mondta Kabien, háromgyermekes anya, aki szépségszalont üzemeltet Santa Cruz városában. Mások szintén arról beszéltek, hogy látták, amint a házak tetőzetét levitte a szél.

Mint a BBC emlékeztetett, a Saffir-Simpson skála szerint egy hármas kategóriájú hurrikánban (178-208 km/h-s szél mellett – ilyen érte el Kubát) még a jól felépített otthonok is nagy károkat szenvednek, míg az ötös kategóriában (252 km/h fölötti szél mellett – ez volt a helyzet Jamaikában) arra lehet számítani, hogy sok épület teljesen megsemmisül, és a nagyobb utak is használhatatlanná válnak.

Kiemelt kép: a 295 kilométer/órás sebességel haladó és rendkívül heves esőzésekkel kísért Melissa hurrikán pusztítása a jamaicai fővárosban, Kingstonban 2025. október 28-án. MTI/EPA-EFE/Rudolph Brown.