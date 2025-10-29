Kiderült, kik a kenyai légikatasztrófa magyar áldozatai

Kiderült, kik azok a magyar állampolgárok, akik a kedden lezuhant kenyai kisrepülőn utaztak. A Magyar Nemzet a Borsra hivatkozva közölte, hogy a baleset áldozatai között van egy ismert magyar sportvezető és családja is.

Mint írtuk, október 28-án szállt fel a Diani repülőtérről a kisrepülő, fedélzetén tíz utassal, köztük nyolc magyar és két német állampolgárral, továbbá két személyzeti alkalmazottal. Nem sokkal később, körülbelül tíz kilométerre a repülőtértől, egy erdős területen, eddig ismeretlen okokból a gép lezuhant, amelyet senki sem élt túl.

A Bors szerint a Vasas ökölvívó-szakosztályának vezetője, Süllős Gyula és családja is az áldozatok között volt. Süllős Gyulával utazott a családja, a gyerekei és a bébiszitter is. Úgy tudni, két gyermeke itthon maradt.

A szakosztályvezető három évvel ezelőtt, 40. születésnapja alkalmából adott interjújában azt mondta, az ökölvívás számára soha nem múló szerelem. „Elsősorban édesapám, id. Süllős Gyula öröksége kötelez, ha az ökölvívás segítéséről beszélünk. Máig akkor vagyok a legbüszkébb, amikor lemegyek a Fáy utcai Gedó-terembe, és meglátom édesapám fotóját a falon, akiről mindenki a legnagyobb tisztelettel beszél. Annak pedig nagyon örülök, hogy az immár évtizedekben mérhető partnerségünk alatt a Süllős név összekapcsolódott a Vasassal és az egész magyar ökölvívással…” – mondta.

A Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, hogy Süllős Gyula, a tősgyökeres rákosmenti vállalkozó, nem a vállalkozásán keresztül, hanem a leadózott jövedelméből adakozott jelentősebb összeget egy helyi XVII. kerületi könyvtárnak. Ám nem ez volt az egyetlen alkalom, amikor szeretett kerületét támogatta: magánemberként több millió forintot adományozott, hogy a Balassi Bálint Nyolc Évfolyamos Gimnázium számára minden előírásnak megfelelő strandröplabdapályát építsenek.

Kiemelt kép: Turistákat szállító kisrepülőgép roncsa, miután lezuhant a kenyai Diani közelében, Kwale megyében 2025. október 28-án (Fotó: MTI/EPA)