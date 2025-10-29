Jair Netanjahu szerint Donald Trump és Orbán Viktor az életüket tették fel arra, hogy békét teremtsenek

Donald Trump és Orbán Viktor az életüket tették fel arra, hogy békét teremtsenek Ukrajnában – jelentette ki Jair Netanjahu az M1 csatornán szerdán. Az izraeli politikai aktivista, kommentátor szerint az amerikai elnök és a magyar kormányfő az a két vezető, aki képes lehet arra, hogy megoldja ezt a problémát. Az izraeli miniszterelnök fia Magyarországot a szabadság és a civilizáció bástyájának nevezte.

Pro-Israel Summit: Középpontban Izrael és Magyarország szövetsége, a közel-keleti béke és a budapesti békecsúcs

Magyarország világszerte példaképpé vált, úgy része a nyugati világnak, hogy közben nem veszíti el identitását és szuverenitását

Mind Izrael, mind pedig Magyarország az Európai Unió célpontjává vált

Donald Trump és Orbán Viktor az a két vezető, akik az életüket tették fel arra, hogy békét teremtsenek Ukrajnában

Az identitásért és a szabadságért harcolni kell

Nem Izrael a közel-keleti konfliktus forrása

A Budapesten rendezett III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcs (International Pro-Israel Summit) konferencián részt vevő politikai aktivista, kommentátor Magyarországot a szabadság és a civilizáció bástyájának nevezte és azt hangsúlyozta, hogy az ország Orbán Viktor vezetése alatt a konzervatívok és a patrióták számára világszerte példaképpé vált és ezt ugyanúgy tudják és ismerik Izraelben és az amerikai konzervatív világban egyaránt.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia szerint

Magyarország jó példa arra, hogyan lehet egy ország úgy a nyugati világ része, hogy közben nem veszíti el identitását és szuverenitását és leszögezte, hogy Magyarország Izrael számára rendkívül fontos.

Kiemelte, hogy mind Izrael, mind pedig Magyarország az Európai Unió célpontjává vált – mint fogalmazott: „nem szeretnek minket” – ennek okaként pedig azt említette, hogy

egyik ország sem követi a globális tendenciákat, hanem megvédik határaikat, szuverenitásukat, a kultúrájukat, örökségüket, illetve a judeo-keresztény gyökereiket, ezért célponttá váltak.

Jair Netanjahu azért is fontosnak nevezte Izrael és Magyarország szövetségét, annak további erősítését, mert mind a radikális baloldal, mind pedig a radikális iszlám részéről komoly fenyegetéssel kell szembenézni.

A tervezett budapesti békecsúccsal kapcsolatban Jair Netanjahu annak a meggyőződésének adott hangot, hogy

Donald Trump és Orbán Viktor az a két vezető, aki képes lehet arra, hogy békét teremtsen Ukrajnában és kiemelte, hogy ők azok, akik az életüket tették fel arra, hogy megoldják ezt a problémát.

Az izraeli politikai aktivista a beszélgetés során kifejtette, hogy szerinte Nyugat-Európa ma azért sem biztonságos, mert ott a judeo-keresztény kultúrával szemben mára a radikális iszlám vette át az uralmat, a helyi lakosság pedig úgy érzi, idegenek a saját hazájukban, saját városaikban, ez pedig akár a nyugati világ, a szabad világ végét is jelentheti, ezért „harcolni kell az identitásunkért és a szabadságunkért”.

Kiemelte, hogy a szabadság nem garantált és felidézte, hogy Izrael is a szabadság szigete a radikális iszlám tengerében és ennek kapcsán is Magyarországot emelte ki, amely Nyugat-Európával szemben nem hajlítja meg a térdét.

A politikai aktivista leszögezte, hogy a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet egy kis, izolált terrorszervezet és emlékeztetett, hogy a tűzszünet életbe lépése óta is megöltek már három izraeli katonát és Donald Trump is világossá tette, hogy ez a tűzszüneti egyezmény megszegése.

Hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök közel-keleti tervei magánál a Hamásznál sokkal szélesebb körűek, sokkal összetettebbek, az pedig csak a Hamászon múlik, hogy végrehajtják-e a Trump-tervet, vagyis visszaadják-e a túszokat, illetve az elhunytak holttesteit, valamint maguktól leteszik-e a fegyvert, vagy rá kell-e őket erre kényszeríteni.

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban Jair Netanjahu leszögezte, hogy azért túlnyomórészt a radikális iszlám, a siita-szunnita szembenállás tehető felelőssé, Izraelnek sem a jemeni, sem a szíriai, sem az 1980-as években mintegy egymillió áldozatot követelő iraki-iráni háborúhoz nincs, illetve nem volt semmi köze, Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokráciája és a térségben az egyetlen biztonságos hely a keresztények, a kereszténység számára.

Abszurd azt gondolni, hogy Izrael lenne a feszültség forrása, azért a radikális iszlám a felelős, ami jól látható a Közel-Kelet mellett Afrikában, vagy éppen Indiában is

– hangoztatta, hozzáfűzve, hogy Donald Trump is megértette, hogy a Közel-Keleten Izrael a stabilitás és a biztonság forrását jelenti, ezért is sikerült tető alá hozni a 2020-as, vagy a mostani egyezményeket is.

Maguk a palesztinok a radikális iszlámhoz képest csak egy sokkal kisebb részei a problémának – mondta Jair Netanjahu.

Kiemelt kép: Jair Netanjahu, izraeli politikai aktivista, kommentátor (Fotó: MTI/Soós Lajos)