Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz Szerbiában, egy 16 éves gyerek meghalt

Felborult egy ifjú cselgáncsozókat szállító mikrobusz szerda hajnalban Szerbiában, az Újvidék és Belgrád közötti autópályán, egy 16 éves gyerek meghalt, további hét gyerek és a gépjármű sofőrje megsérült – közölte a belügyminisztérium.

A baleset hajnali fél négy után néhány perccel történt, amikor az autópályán az újvidéki fizetőkaput elhagyva a mikrobusz eddig ismeretlen okból lesodródott az útról, átszakította a védőkorlátot, és egy csatornába zuhant. A tájékoztatás szerint a 43 éves sofőr nyolc fiatalkorú – 13 és 16 év közötti – sportolót szállított, a belgrádi Partizan cselgáncsklub tagjait, akik egy azerbajdzsáni nemzetközi táborból és versenyről tartottak hazafelé.

A klub edzője, Nebojsa Mandic közölte, hogy a fiatalok repülővel érkeztek Budapestre, ahonnan a mikrobusszal tartottak Belgrádba.

Egy fiatal a helyszínen életét vesztette, a többieket az újvidéki gyerekkórházba szállították.

Orvosaik közöltök: az egyik gyereknek a gerince sérült meg, őt Belgrádba kell szállítani, a többiek nincsenek életveszélyben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Djordje Savic)