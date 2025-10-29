Elfogytak az ukrán katonák: a hadköteles korúak egynegyedét lehet már csak behívni

Megoldhatatlan problémával néz szembe az ukrán hadsereg: a 11 millió hadköteles korú férfi lakosságból a legoptimistább becslések szerint is nagyjából 3 millió fő állhat még rendelkezésre, akik többsége az ukrán munkaerő gerincét adva a megmaradt gazdaságot működteti. Oroszország a front minden pontján fölénybe került, Ukrajna oldaláról pedig több százezren dezertálhattak. A harcok jelenleg Pokrovszk térségében a leghevesebbek, ahol az orosz csapatok fölénye akár nyolcszoros is lehet. Nyugati beavatkozás nélkül közel az ukrán katonai összeomlás.

Az ukrán erőknek az emberhiány miatt lehetetlen stabil védekezést szervezni, miközben Moszkva minden hónapban több katonát tud a frontra küldeni, mint amennyit elveszít. Az ukrán hadsereg ezzel szemben nyílt végű szolgálattal tartja bent a meglévő állományát, újakat pedig alig talál: a hadköteles korú férfiak nagy része már harcol vagy nem lehet behívni őket, a fiatalabbak elrejtőznek, elmenekültek, vagy az utolsó pillanatig kerülik a behívást.

A probléma látványos tüneteket okoz, a dezertálás mértéke már a hadsereg saját intézményeinek tűrőképességét is meghaladta.

A Berliner Zeitung által idézett hivatalos adatok szerint csak a háború kezdete óta mintegy 290 ezer katonával szemben indult eljárás posztelhagyás vagy dezertálás miatt — ez a szám nagyjából a teljes német hadsereg nagyságrendje.

Mivel a parancsnokok sok esetben nem érdekeltek abban, hogy a szökések teljesen számát jelentsék, a tényleges szám ettől jelentősen több is lehet.

Miközben Kijev hivatalosan tagadja, hogy Pokrovszknál az ukrán védők bekerítése már megtörtént volna,

Volodimir Zelenszkij maga is elismerte: az orosz túlerő nyolcszoros Pokrovszk térségében.

A The Kyiv Independent információi szerint mindössze egy 15 kilométeres korridoron át lehet még utánpótlást bevinni a félig körbezárt városba, miközben a hidakat az oroszok felrobbantották, a sebesültek evakuálása szinte lehetetlenné vált.

Menekülnek a frissen behívott ukránok

A front összeomlását a katonai elemzők egybehangzóan az emberhiányból vezetik le. Az erőforrásbeli különbségek miatt Ukrajna a klasszikus felőrlő háborút már elvesztette, a bukás pedig csak idő kérdése, ha Kijev nem tud olyan új tényezőt bevonni, amely az erőviszonyokat újraírná. Egyes elemzői becslések szerint az ukrán dezertálások és állományelhagyások tényleges száma a háború kezdete óta a 400 ezret is elérheti, miközben az ország képtelen új, harcedzett erőket olyan mértékben kiképezni, ami pótolná a kieső veszteséget.

Zelenszkij ugyan azzal érvel, hogy a Pokrovszk körüli kitartás bizonyítja a nyugati fegyverszállítások szükségességét, a kialakult helyzet azonban azt jelzi, hogy a nyugati fegyverek önmagukban már kevésnek bizonyulnának, kizárólag nyugati katonák fordíthatnának gyökeresen a helyzeten. Egyre nagyobb számban szöknek meg azok is, akiket frissen kényszersoroznak.

Az ukrán katonai ombudsman, Olha Reschetylova szerint sok frissen behívott férfi elmenekül, amint csak lehetőség nyílik rá. Egy részük kiképzőtáborból tűnik el, mások az egységhez vezető úton lépnek le és tűnnek el nyomtalanul, amikor megtudják, hogy a frontra készülnek vezényelni őket — írja a Berliner Zeitung.

Miközben az Ukrajna és az Európai Unió politikai vonala továbbra is a „tartsunk ki!” típusú retorikát ismétli, a számok valósága könyörtelen.

Data on Ukraine’s male population, shared by the parliamentary economics committee, shows that of 11.1mn Ukrainian men aged between 25 and 60, only an estimated 3.7mn are eligible for mobilisation https://t.co/GczAZGf2lZ pic.twitter.com/oxRZCs5DLO — Financial Times (@FT) March 13, 2024 A Financial Times 2024 eleji adatai szerint Ukrajnában 11,1 millió huszonöt és hatvan év közötti hadköteles korú férfi élt, akik közül

1,2 millió már eleve az ukrán hadseregben szolgált,

2,9 millió az oroszok által megszállt területeken él

1,5 millió megrokkantak, vagy fogyatékkal élnek

1,3 millió külföldön él

0,6 millió pedig a kritikus infrastruktúra területén dolgozik ezért nem besorozható.

A fennmaradó katonai szolgálatra alkalmas 3,7 millió főből 2,8 millió férfi dolgozott az ukrán munkaerőpiacon, és további 900 ezer fő nem szerepelt a nyilvántartásokban. Az azóta eltelt másfél évben besorozott, meghalt vagy elszökött férfiakat figyelembe véve Ukrajnának a legoptimistább becslések szerint maximum már csak 3 millió katonai szolgálatra behívható lakosa lehet.

Az így is számbeli fölényben lévő Oroszország éppen az elmúlt hetekben tette lehetővé további 2 millió tartalékos katona Ukrajnában való bevetését.

Az összkép rendkívül borús kilátásokat mutat Kijev számára. A front Pokrovszknál és más térségekben még nem omlott össze, de már nincs elegendő katona, aki tartósan megakadályozza, hogy ez bekövetkezzen.

Kiemelt kép: Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárjának sajtószolgálata által közreadott képen katonák egy becsapódott orosz FPV-drón (First-person view) darabjával a Donyecki területen lévõ Druzskovkánál húzódó frontvonal közelében 2025. május 22-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 93. különálló gépesített dandárja)