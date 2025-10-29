Drogterroristákra csaptak le Rio történetének legnagyobb razziájában, legalább 64-en meghaltak

Legalább 64 ember vesztette életét kedden egy nagyszabású rendőrségi hadművelet során Rio de Janeiróban – írja a CNN Brasil biztonsági tisztviselők közlésére hivatkozva. A halottak között négy rendőr is van.

Cláudio Castro, Rio de Janeiro állam kormányzója elmondta, hogy az akcióban „jelentős mennyiségű kábítószert” és legalább 42 gépkarabélyt foglaltak le. A politikus az X-en „Rio történetének legnagyobb rendőri műveleteként” hivatkozott a razziára.

A hatóságok szerint a bevetés célja a Comando Vermelho (magyarul Vörös Parancs) nevű bűnszervezet terjeszkedésének megfékezése volt.

A műveletet több mint egy évig tervezték, és mintegy 2500 rendőr és katona vett részt benne.

🇧🇷 A war has erupted between authorities and drug cartels in Brazil — dozens killed in the country’s largest armed confrontation in decades In Rio de Janeiro, around 2,500 police officers and special forces stormed areas near the international airport — key strongholds of the… pic.twitter.com/fcn7XXMAAM — Visegrád 24 (@visegrad24) October 28, 2025

A Comando Vermelho Brazília legrégebbi, máig aktív bűnszervezete, amely a ’70-es években, a katonai diktatúra idején baloldali rabokból alakult, és azóta hatalmas, nemzetközi hálózattá nőtte ki magát. Fő tevékenysége a drogkereskedelem és a zsarolás. A mostani akcióban legalább 81 embert vettek őrizetbe, és a beszámolók szerint a bűnözők drónokat is bevetettek a rendőrök megtámadására.

„Ez az eset jól mutatja, mekkora kihívással állunk szemben: ez már nem közönséges bűnözés, hanem narkóterrorizmus”

– fogalmazott Castro.

A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a hadművelet tart. Az amerikai külügyminisztérium szintén figyelmeztette az utazókat, hogy kerüljék Rio északi kerületeit, ahol a rendőrség és a bandák összecsapásai több helyen megbénították a közlekedést.

Az ehhez hasonló beavatkozások nem ritkák nemzetközi események előtt. Jelen esetben a jövő heti C40 Világpolgármesterek Klímacsúcstalálkozójára készültek fel.

At least 64 killed in war-like Rio drug raids. Bodies piled up in poor neighborhoods of Rio de Janeiro on Tuesday as police launched their biggest ever raids on the city’s drug traffickers, leaving at least 64 dead in war-like sceneshttps://t.co/bYBGiLcM8q pic.twitter.com/ydApSEJLuc — AFP News Agency (@AFP) October 29, 2025

Idén az Alemao negyedben ez már a második nagy razzia: januárban egy hasonló rendőri akció öt halálos áldozatot követelt, és akkor is kiégett autókból emelt barikádok maradtak az utcákon.

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a közösségi médiában elítélte a beavatkozást, „megdöbbentőnek” nevezve az erőszak mértékét. „Ez az akció is azt mutatja, milyen súlyos és halálos következményekkel járnak a rendőrségi műveletek Brazília legszegényebb közösségeiben” – írták, majd a szervezet felszólította a hatóságokat, hogy tartsák be a nemzetközi emberi jogi normákat, és indítsanak gyors, hatékony vizsgálatot az ügyben.

Kiemelt kép forrása: X.com/AFP News Agency