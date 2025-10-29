Drogterroristákra csaptak le Rio történetének legnagyobb razziájában, legalább 64-en meghaltak

Cláudio Castro, Rio de Janeiro állam kormányzója elmondta, hogy az akcióban „jelentős mennyiségű kábítószert” és legalább 42 gépkarabélyt foglaltak le. A politikus az X-en „Rio történetének legnagyobb rendőri műveleteként” hivatkozott a razziára.
A hatóságok szerint a bevetés célja a Comando Vermelho (magyarul Vörös Parancs) nevű bűnszervezet terjeszkedésének megfékezése volt.
A műveletet több mint egy évig tervezték, és mintegy 2500 rendőr és katona vett részt benne.
A Comando Vermelho Brazília legrégebbi, máig aktív bűnszervezete, amely a ’70-es években, a katonai diktatúra idején baloldali rabokból alakult, és azóta hatalmas, nemzetközi hálózattá nőtte ki magát. Fő tevékenysége a drogkereskedelem és a zsarolás. A mostani akcióban legalább 81 embert vettek őrizetbe, és a beszámolók szerint a bűnözők drónokat is bevetettek a rendőrök megtámadására.
„Ez az eset jól mutatja, mekkora kihívással állunk szemben: ez már nem közönséges bűnözés, hanem narkóterrorizmus”
– fogalmazott Castro.
A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban, amíg a hadművelet tart. Az amerikai külügyminisztérium szintén figyelmeztette az utazókat, hogy kerüljék Rio északi kerületeit, ahol a rendőrség és a bandák összecsapásai több helyen megbénították a közlekedést.
Az ehhez hasonló beavatkozások nem ritkák nemzetközi események előtt. Jelen esetben a jövő heti C40 Világpolgármesterek Klímacsúcstalálkozójára készültek fel.
Idén az Alemao negyedben ez már a második nagy razzia: januárban egy hasonló rendőri akció öt halálos áldozatot követelt, és akkor is kiégett autókból emelt barikádok maradtak az utcákon.
Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága a közösségi médiában elítélte a beavatkozást, „megdöbbentőnek” nevezve az erőszak mértékét. „Ez az akció is azt mutatja, milyen súlyos és halálos következményekkel járnak a rendőrségi műveletek Brazília legszegényebb közösségeiben” – írták, majd a szervezet felszólította a hatóságokat, hogy tartsák be a nemzetközi emberi jogi normákat, és indítsanak gyors, hatékony vizsgálatot az ügyben.
Kiemelt kép forrása: X.com/AFP News Agency