Bóka János izraeli látogatása során lerótta tiszteletét a Nova Fesztivál 2023-as terrortámadásának áldozatai előtt

Fontosnak tartottam, hogy izraeli látogatásom során személyesen is felkeressem a Nova Fesztivál helyszínén kialakított emlékhelyet, mindössze néhány száz méterre a Gázai övezettől – közölte az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerdán Facebook-oldalán.

Bóka János emlékeztetett arra, hogy két évvel ezelőtt, 2023. október 7-én ezen a helyen fiatalok százait gyilkolták meg állati kegyetlenséggel, vagy hurcolták el túszként. Fiatalokat, akik azért gyűltek össze, hogy zenét hallgassanak, táncoljanak, és együtt ünnepeljék az életet. „Ma csend uralja ezt a helyet, a fájdalom és a veszteség csendje. Emlékezzünk az áldozatokra. És egy pillanatra se feledjük, mivel és kikkel állunk szemben – amitől és akiktől Európa békéjét is biztonságát is meg kell védenünk" – zárta bejegyezését.