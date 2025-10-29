Aranykoronát kapott ajándékba Donald Trump Dél-Korea elnökétől

Donald Trump amerikai elnök aranykoronát kapott ajándékba szerdán Dél-Korea elnökétől Gjongdzsuban, ahol a két vezető véglegesítette a július végén bejelentett kétoldalú kereskedelmi megállapodást.

Az ékszer az egykori Silla királyság uralkodói koronájának másolata. A X. századig fennálló államnak a fővárosa Gjongdzsu volt, ahol az ázsiai–csendes-óceáni fórumot tartják – számolt be a The Guardian.

Donald Trump a Korea legmagasabb kitüntetését a Mugunghwa Nagyrendet is megkapta.

A gesztus használhatott a tárgyalásoknak, mert az amerikai elnök a dél-koreai elnökkel és más regionális vezetőkkel tartott vacsora szünetében bejelentette, hogy „megkötötték az üzletet”. A tárgyalások eredményeként Dél-Korea 350 milliárd dolláros befektetési alapot hoz létre beruházások finanszírozására az Egyesült Államokban, cserébe az amerikaiak 25-ről 15 százalékra csökkentik a dél-koreai termékekre kivetett vámokat.

Kiemelt kép: Fénykép: Yonhap/EPA