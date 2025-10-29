A Bloomberg szerint november 8-án találkozhat Orbán Viktor és Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök november 8-án találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel – közölte egy Fehér Ház-tisztviselő – értesült a Bloomberg . A lap információi szerint a megbeszélés helyszíne egyelőre nem végleges, de a felek elsősorban az orosz olajra vonatkozó amerikai szankciók hatásairól tárgyalnak majd.

Orbán Viktor a héten korábban arról beszélt, hogy Washingtonban ül le Trumppal tárgyalni, elsősorban Magyarország energiaellátásának biztonságáról és az orosz olajra kivetett amerikai szankciók hatásairól. Donald Trump és Orbán legutóbb 2024 decemberében találkoztak a floridai Mar-a-Lago birtokon, miután Trump megnyerte az elnökválasztást. Októberben Orbán Viktor részt vett Egyiptomban a Gázai övezet helyzetének javítása miatt összehívott közel-keleti békecsúcson, ahol az azt összehívó amerikai elnök megköszönte neki a részvételt.

Donald Trump megjegyezte továbbá, hogy támogatta Orbán Viktort az előző választáson, és biztos abban, hogy a következőn is kiválóan fog teljesíteni. A kormányfő közösségi média oldalán reagált a békecsúcs sikerére.

