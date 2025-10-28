Videó: így rohangált a patkány egy romániai boltban a pékáruk között

Patkány rohangált a kenyerek között egy bukaresti pékségben, a román fogyasztóvédelem megbüntette és ideiglenesen bezáratta az üzletet.

Az országos fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) megbírságolta és ideiglenesen bezáratta azt a bukaresti pékséget, ahol egy vásárló videóra vette amint egy patkány rohangál a vitrinben – számolt be a Maszol.

A közösségi médiában megosztott felvétel szerint a rágcsáló a kenyerek között mászkált, egy eladó pedig egy görbevas szerű pálcával próbálta onnan kipiszkálni a megrémült állatot.

A román fogyasztóvédelmi hatóság a látottak miatt vizsgálatot rendelt el a pékségben. Több higiéniai problémát is feltártak a helyszíni szemle során, 12 ezer lejre bírságolták a céget, visszavontak 85 kilogrammnyi terméket és ideiglenesen bezáratták az üzletet a megállapított hiányosságok pótlásáig.

Kiemelt kép forrása: TikTok.com