Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Videó: így rohangált a patkány egy romániai boltban a pékáruk között

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Maszol.ro
2025.10.28. 22:13

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Patkány rohangált a kenyerek között egy bukaresti pékségben, a román fogyasztóvédelem megbüntette és ideiglenesen bezáratta az üzletet.

Az országos fogyasztóvédelmi hatóság (ANPC) megbírságolta és ideiglenesen bezáratta azt a bukaresti pékséget, ahol egy vásárló videóra vette amint egy patkány rohangál a vitrinben – számolt be a Maszol.

@n1c0le_an

Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻

♬ original sound – MNOP

A közösségi médiában megosztott felvétel szerint a rágcsáló a kenyerek között mászkált, egy eladó pedig egy görbevas szerű pálcával próbálta onnan kipiszkálni a megrémült állatot.

A román fogyasztóvédelmi hatóság a látottak miatt vizsgálatot rendelt el a pékségben. Több higiéniai problémát is feltártak a helyszíni szemle során, 12 ezer lejre bírságolták a céget, visszavontak 85 kilogrammnyi terméket és ideiglenesen bezáratták az üzletet a megállapított hiányosságok pótlásáig.

Kapcsolódó tartalom

 

Kiemelt kép forrása: TikTok.com

 

fogyasztóvédelempatkány BukarestRománia

Ajánljuk még

 