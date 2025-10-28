Tragédia a Comói-tónál: elütött egy 81 éves, kerekesszékes férfit az Inter kapusa

Halálos közlekedési baleset részese volt az Internazionale labdarúgócsapatának cserekapusa, Josep Martinez.

A 27 éves spanyol játékos a Comói-tó közelében elgázolt egy elektromos kerekesszékkel közlekedő 81 éves férfit – közölte a rendőrség. Az idős ember életét vesztette a balesetben, amelynek az oka egyelőre még nem tisztázott. A tragédia Fenegro községben, az Inter edzőközpontjához közel történt, az első vizsgálatok szerint az áldozat az úton haladva hirtelen irányt változtathatott. Martinez a szembejövő sávban haladt az autójával és nem tudta elkerülni az ütközést.

A klub közlése szerint a kapus a kedden délelőtt történtek után sokkos állapotban van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: EPA/Tommaso Quaggio)