Nemcsak a korhatárt viszik le, külön börtönöket is építenek a bűnbandába szervezett 13 éveseknek Svédországban

Svédország évek óta küzd a bűnbandákkal, amelyek kiskorúakat toboroznak súlyos bűncselekmények elkövetésére. A kormány ezért csökkenteni akarja a büntethetőségi korhatárt, így a jövőben akár 13 és 14 évesek is börtönbe kerülhetnek.

A súlyos bandabűnözéssel küzdő Svédországban a jövő nyártól már a 13 éves korú elkövetőket is ifjúsági börtönökben kívánják elhelyezni. A stockholmi kormány korábban már megbízta az állami büntetés-végrehajtási hatóságot, hogy alakítson ki részlegeket azoknak a 15–17 éves fiataloknak, akik súlyos bűncselekményeket követtek el. Most ez a feladat bővül, és a 13–14 éves korosztályra is kiterjed – közölte a svéd igazságügyi minisztérium.

A jelenlegi törvények szerint a 13 és 14 évesek még nem büntethetők, de Ulf Kristersson miniszterelnök kormánya olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely ezt a jövőben különösen súlyos bűncselekmények esetén megváltoztatná – írja a Die Welt.

A legkomolyabb bűncselekmények esetében a büntethetőségi korhatár csökkentése többek között azért is fontos, hogy megvédjék a társadalmat, azonban szintén lényeges szempont, hogy segítsenek a gyerekeknek letérni a bűnözői útról – mondta Gunnar Strömmer igazságügyi miniszter, akinek elmondása szerint kezdetben 100–150 férőhelyet terveznek a 13–17 éves elkövetők számára.

A külön ifjúsági részlegek a kormány közlése szerint 2026. július 1-jétől lesznek üzemképesek.

Hat börtönben alakítanak ki részleget fiúk, kettőben pedig lányok számára, a fiatalabb és idősebb korosztályokat pedig külön fogják tartani. A minisztérium hangsúlyozta, mindez nem sértheti az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét.

Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül az áldatlan állapotokat

Svédország évek óta küzd azokkal a bűnbandákkal, amelyek újra és újra kiskorúakat toboroznak, hogy azok helyettük kövessenek el súlyos bűncselekményeket – akár gyilkosságokat is. A szinte mindennapossá vált lövöldözésekkel Orbán Viktor még szeptember 15-én szembesítette svéd kollégáját a Sátoraljaújhelyen megtartott Harcosok Klubja edzőtáborban, ahol rámutatott, hogy Svédország az összeomlás szélén áll.

A miniszterelnök a Die Weltre hivatkozva kiemelte, hogy a svéd bűnözői hálózatok gyerekeket használnak fel gyilkosságokra, abban a tudatban, hogy az igazságszolgáltatás nem fogja őket felelősségre vonni, ennek következtében pedig 2024-ben több mint 280 kiskorú lányt tartóztattak le gyilkosságért.

Ezzel kapcsolatban kijelentette: „Így mennek tönkre, minden szabály, minden rend felbomlik, és marad helyette a barbarizmus. Nem arról van szó, hogy valamit elhibáztak, hanem kijelentkeztek a civilizációból. Ez a vége annak, ami elkezdődött Jóisten tudja pontosan mikor, és aminek az elmúlt 15 évben láttuk egymást követő stációit.

A jogállam célja, hogy garantáljuk népünk biztonságát. Ahol kiskorú lányokat rendszerszinten használnak fel gyilkosságokhoz, ott a jogállam halott”.

Hozzáfűzte: „Ezek azok a svédek, akik kioktatnak minket jogállamiságból.”

Online vita a miniszterelnökök között

A svéd kormányfő Orbán Viktor kijelentéseit követően magyar jogállamisággal kapcsolatos vádaskodásba kezdett az X-en. Kristersson felháborító hazugságoknak nevezte Orbán Viktor szavait, és azt írta: „Nem meglepő, hogy egy olyan embertől származnak, aki saját országában szétrombolja a jogállamiságot”.

Orbán Viktor a közösségi felületen írt bejegyzésekben válaszolt, ráadásul a felhasználók is inkább Orbán Viktorral értettek egyet, semmint Ulf Kristerssonnal. Orbán Viktor ezt követően még egyszer küldött egy üzenetet a svéd kormányfőnek.

„Önnel ellentétben, mi nem avatkozunk bele mások szuverenitásába vagy belügyeibe, és nem oktatunk ki más országokat, azonban továbbra is aggódunk Önökért és a svéd népért”

– írta az X-en a magyar kormányfő, aki tételesen felsorolta, hogy hány alkalommal avatkozott be a mostani svéd kormány a magyar politikai folyamatokba.

Kiemelt kép: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök bejelenti a védelmi kiadások növelését egy stockholmi sajtóértekezleten 2025. március 26-án (Fotó: MTI/EPA/TT Hírügynökség/Jessica Gow)