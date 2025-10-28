„Nem számít, hogy sikeres vagy-e vagy sem, a betegséget nem érdekli” – két éve veszítettük el Matthew Perryt

Pontosan két éve hunyt el Matthew Perry, a világ egyik legkedveltebb sorozatsztárja, aki Chandler Bingként nevettetett meg minket a legnehezebb pillanatokban is. Bár maga is hosszú éveken át küzdött a függőséggel, története és őszintesége ma is kapaszkodót jelent sokak számára. Halála után is azt adja nekünk, amit a legjobban tudott: reményt, hitet és rengeteg nevetést.

„A könyvemben leírtam, hogy ha meghalnék, az sokkolná az embereket, de nem lepne meg senkit” – fogalmazott korábban Matthew Perry, aki pontosan két éve, 54 éves korában hunyt el, közölte a ridikül.hu.

Két éve hunyt el a Jóbarátok sztárja (Fotó: MTI/AP/Invision/Brian Ach)

Matthew Perry 1969-ben született, Montrealban és Los Angelesben nőtt fel, miután szülei elváltak, amikor Perry egyéves volt. Gyerekszínészként kezdte pályafutását, vendégszerepeket kapott a „Charles in Charge” és a „Beverly Hills 90210” című sorozatokban, a nagy áttörést azonban az hozta meg számára, amikor szerepet kapott a Jóbarátokban.

„Aki élte az életet, jól szeretett, jól élt és segített az embereken. Hogy összefutni velem jó dolog volt, és nem valami rossz”– ezt válaszolta Matthew Perry halála előtt fél évvel egy interjúban arra a kérdésre, hogy hogyan szeretné, hogy halála után emlékezzenek rá.

A Los Angeles Times 2023-as könyvfesztiválján egy beszélgetés során Perry azt mondta, hogy bár büszke a Jóbarátok örökségére, nem ez az első dolog, amit szeretne, hogy az embereknek eszébe jusson róla, s bár sajnos vagy sem, ez a kívánsága nem biztos, hogy teljesül, öröksége biztosan maradandó.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Friends (@friends) által megosztott bejegyzés

Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet

Matthew Perry négy éve adta ki memoárját, A Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című könyvet, melyben őszintén mesélt három évtizedig tartó függőségéről is. A színész számára, mint fogalmazott, ijesztő volt minden titkát elárulnia, azonban az, hogy megosztja tapasztalatait memoárjában, segíthet másoknak, akiknek szükségük lehet rá.

„Minden szenvedőnek. Aki átélte, érti” – írta könyve legelső oldalán.

Perry memoárjában megdöbbentő őszinteséggel vallotta be, hogy 49 évesen függőségei miatt majdnem meghalt: opioid függősége vastagbelének szétrepedéséhez vezetett, ami miatt a Chandler Binget megformáló színész hetekig küzdött az életéért – két hetet volt kómában és további öt hónapot kellett kórházban töltenie.

„Később megtudtam, hogy amíg kómában voltam, soha, egyetlen pillanatra sem hagytak magamra: mindig ült mellettem egy családtag vagy egy barát. Gyertyafényes virrasztásokat tartottak, közösen imádkoztak. Körbevett a szeretet. (…) Tehát a legnagyobb sötétségben is ott pislákol a remény. Csak keresni kell” – írta a könyvében.

„Nehéz volt szembenézni ezzel a sok dologgal. Valahányszor belebotlottam valamibe, amit nem igazán akartam megosztani, mindig azokra az emberekre gondoltam, akiknek segíteni akartam, és ez tartott engem mozgásban.”

Matthew Perry kanadai-amerikai színész (Fotó: MTI/AP/Invision/Willy Sanjuan)

Egy baleset után lett függő

Matthew Perry 24 éves volt, amikor megkapta a szarkasztikus Chandler Bing szerepét, amelyet a sorozat egy évtizede alatt játszott. A sorozat elején alkoholfüggősége már elkezdődött.

A színész memoárjában egy jet ski balesetről mesélt, ami az 1997-es Bolond szél fúj című film forgatásán történt.

„Egyik nap forgatás közben egy csomó jet skit láttam a Mead-tavon, ezért megkérdeztem, hogy felülhetek-e egyre az ebédszünetben. De még csak a film elején jártunk, így hát azt a választ kaptam, hogy túl veszélyes” – mesélte, hozzátéve, hogy akkoriban nem szerette a nemleges választ, így a tiltás ellenére Perry felült a vízi járműre, majd balesetet szenvedett.

A színész elmondta, a stáb látta, hogy nem érzi jól magát, így orvost hívtak hozzá, aki Perry kezébe nyomott egy műanyag fóliába csomagolt tablettát.

„A zsebembe süllyesztettem a bogyót, és az élő Istenre esküszöm, ha nem veszem be lehet, hogy az életem következő három évtizede is máshogy alakul. Ki tudja? Én csak annyit mondhatok, hogy állatira megszívtam” – írta a könyvében.

A forgatásról hazaérve Matthew Perry felhívta az orvost, hogy elújságolja neki, hatott a szer, majd elaludt, reggelre pedig már 40 tablettát szállítottak ki a házába. „Másfél évvel később már napi ötven bogyót szedtem. Hatvan kiló voltam, amikor jelentkeztem a minnesotai Hazelden rehabilitációs intézetbe. Az életem romokban hevert. Nem akartam meghalni, csak jobban akartam érezni magam.”

Matthew Perry és Matt LeBlanc (Fotó: MTI/EPA)

A színész az évek alatt összesen 15 alkalommal járt elvonón és 14 műtéten esett át a függősége által okozott problémák miatt, ekkor történt az, hogy vastagbele szétrepedt. „Az orvosok azt mondták a családomnak, hogy két százalék esélyem van a túlélésre. Ekkor kerültem igazán közel ahhoz, hogy véget érjen az életem” – mondta.

„Senki sem tudja elképzelni, hogy bármi szörnyűség történhet vele. Egészen addig amíg meg nem történik. És senki sem marad életben azok után, hogy perforál a bele, tüdőgyulladást kap, azután ECMO-ra teszik. Kivéve egyvalakit. Engem” – olvasható a könyvében.

„Azt hiszem, az olvasók meglepődnek majd, hogy bizonyos időszakokban milyen rosszul voltam, és milyen közel kerültem a halálhoz. A könyvemben leírtam, hogy ha meghalnék, az sokkolná az embereket, de nem lepne meg senkit. És ez egy nagyon ijesztő dolog, amivel együtt kell élni. Ezért remélem, hogy az emberek átérzik majd, és tudják, hogy ez a betegség mindenkit megtámad. Nem számít, hogy sikeres vagy-e vagy sem, a betegséget nem érdekli” – fogalmazott könyve megjelenésekor.

David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc, a Jóbarátok televíziós sorozat színészei a Nemzetközi Emmy-díjak átadási ünnepségén (Fotó: MTI/AP/Reed Saxon)

Könyve nagy hatással volt rajongóira is

„Valószínűleg a Jóbarátok minden egyes epizódját legalább 100-szor megnéztem. Éppen a minap egy fiatal kolléganőm nézte a telefonján a Jóbarátokat. Megkérdezte, ki a kedvenc szereplőm. Mondtam neki, hogy Chandler. Ő nevettetett meg azokban a pillanatokban, amikor legszívesebben sírva fakadtam volna. Inspirált a saját küzdelmeiről való nyíltságával. És az is, hogy másoknak is segített ezzel. Éppen ezért ez a könyv nagyon másképp hatott rám. Matthew Perry, köszönöm, hogy annyi boldogságot és nevetést adtál nekem az évek során. Nyugodj békében” – írta egy rajongó.

Egy másik X felhasználó így fogalmazott: „Matthew Perry elvesztése olyan, mintha egy régi barátunktól búcsúznánk. Nem csak színész volt, hanem vigasztaló jelenlét, olyan örökséget hagyott maga után, amely túlmutat a szerepein, és mélyen megérinti az életünket.”

Többen anyagi hasznot húzott a színész függőséggel való küzdelméből

Matthew Perry 2023. október 28-án hunyt el. Az 54 éves színészre Los Angeles-i otthonában, egy jakuzziban találták rá. Sajtóinformációk szerint megfulladt. A lakásán antidepresszánsokat, szorongásoldókat találtak, amit orvos írt fel. A boncolási jegyzőkönyv Perry halálát balesetnek minősítette, és annak elsődleges okozójaként a ketamint nevezte meg, amihez egyéb tényezők is hozzájárultak, és szerepet játszott benne a fulladás is.

Augusztusban bűnösnek vallotta magát öt vádpontban a 42 éves amerikai–brit állampolgárságú Jasveen Sangha, miután összefüggésbe hozták Matthew Perry ketamintúladagolás okozta halálával A ketaminkirálynőként ismert nőt eredetileg kilenc vádpontban találták bűnösnek, köztük kábítószer-terjesztés és -árusítás miatt. Rajta kívül, további négy ember is beismerte bűnösségét az ügyben. A vádlottak között van két orvos is, Salvador Plasencia és Mark Chavez, akik a vád szerint szintén ketamint juttattak a színészhez.

Kiemelt kép: Matthew Perry 2023. október 28-án (Fotó: MTI/AP/Invision/Brian Ach)