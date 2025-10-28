Donald Trump szankciói megütötték Oroszországot, bedőlhet az egyik legnagyobb olajvállalat

Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata, a Lukoil a külföldi érdekeltségei zömének eladását tervezi a múlt héten bejelentette nyugati szankciók miatt.

„A Lukoil közli, hogy mivel több állam korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen, nemzetközi eszközeit el kívánja adni. A potenciális vásárlók ajánlatainak elbírálása megkezdődött” – áll a moszkvai székhelyű cég hétfői közleményében.

Korábban az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz olajtársaságot, a Rosznyeftet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Október közepén az Egyesült Királyság is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot.

A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni. Egy névtelenséget kérő volt Lukoil-vezető a Politiconak azt mondta, hogy

a lépés következtében a vállalat bevételei és nyeresége „körülbelül 30 százalékkal” eshetnek vissza, mivel kénytelen lesz eladni három finomítóját és mintegy 5000 benzinkútjának felét világszerte.

„A Lukoilnak lőttek” – mondta.

A lépés néhány nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok meglepetésszerű szankciócsomag részeként feketelistára tette a Lukoilt, valamint az olaj- és gázipari vállalatot, a Rosznyeftet, arra hivatkozva, hogy „Oroszország nem mutat valódi elkötelezettséget az ukrajnai háború lezárását célzó békefolyamat iránt.”

„Tekintettel [Vlagyimir] Putyin elutasítására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak, a Pénzügyminisztérium szankciókat vezet be Oroszország két legnagyobb olajvállalata ellen, amelyek a Kreml hadigépezetét finanszírozzák. Arra biztatjuk szövetségeseinket, hogy csatlakozzanak hozzánk, és tartsák be ezeket a szankciókat”

– mondta Scott Bessent pénzügyminiszter.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) november 21-i határidőt szabott a vállalatnak külföldi tevékenységeinek megszüntetésére, különben súlyos büntetéseket kockáztat. A Lukoil hétfői közleményében jelezte, hogy eleget tesz a követelményeknek, és ha szükséges, haladékot kér az értékesítési folyamat megkönnyítésére.

A korlátozások értelmében az érintett cégeknek el kell adniuk európai érdekeltségeiket, és le kell állítaniuk az olajszállítást megmaradt kontinensbeli vásárlóik számára, ami jogi következményekkel járhat azon vállalatok esetében, amelyek továbbra is üzletelnek velük.

Miközben az intézkedéseket az európai vezetők széles körben üdvözölték, néhány nemzet, köztük Magyarország, mentességeket vagy további haladékot kér a szankciók végrehajtására. Orbán Viktor miniszterelnök a jövő héten az Egyesült Államokba utazik, hogy tárgyaljon többek között a moszkvai olajexport kérdéséről.

A Rosznyeft és a Lukoil együttesen az Oroszország által naponta exportált mintegy 4,4 millió hordónyi kőolaj kétharmadát adják. A Lukoil egyedül a globális olajtermelés nagyjából 2 százalékát biztosítja. Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)