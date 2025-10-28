A terrorcselekmények igazolását jelenti Donald Tusk lengyel kormányfő nyilatkozata, miszerint Ukrajnának joga van az orosz infrastruktúra objektumait támadni egész Európában – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak.

Peszkov arra reagált, hogy Tusk a brit The Sunday Times című lapnak adott interjúban kijelentette: Ukrajnának jogában áll Oroszországgal kapcsolatos célpontokat támadni Európa bármely pontján, miután a varsói bíróság korábban elutasította Németország kérelmét egy ukrán búvár kiadatására, akit az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásában való részességgel vádolnak.

„Az európaiak helyében minden józan gondolkodású ember aggódna, hogy érdemes-e ilyen szoros szövetségben lenni egy olyan állammal, amely igazolja a terrorizmust és más államok terrorcselekményekhez való jogát” – mondta Peszkov.

„Valamiért az európaiak eltekintenek ezektől a szavaktól” – tette hozzá.

Úgy vélekedett, hogy az európaiaknak, akik „kezeskedtek” Ukrajnáért, fel kell készülniük arra, hogy ha továbbra is úgy fognak viszonyulni „a kijevi rezsimhez, mint most, akkor egyre többet és többet kell majd fizetniük”. Azt hangoztatta, hogy Európában létezik az államok egy kis csoportja, amelynek tagjai védik a tulajdont és népük érdekeit.

„Nehéz helyzetben vannak, nyomást gyakorolnak rájuk, elnyomják aktivitásukat” – fogalmazott.

Megismételte, hogy szerinte az Európai Unió több országán militarista hisztéria lett úrrá, és „meggondolatlan lépésekre” készek, legyen az orosz kintlévőségek elkobzása vagy Ukrajna felvétele az EU-ba.

Peszkov azt mondta, hogy Oroszország nem tudja értelmezni az ukrajnai rendezési tárgyalások újraindításának kilátásait, mert Kijev nem hajlandó erre, mint ahogy arra sem, hogy válaszoljon a Moszkva által feltett kérdésekre, az általa benyújtott dokumentumtervezetekre és arra a javaslatra, hogy munkacsoportra bontva folytatódjon a munka.

Közölte, hogy a Kreml értesült Gitanas Nauseda litván elnök kijelentéséről, miszerint Vilnius meg akarja szakítani a közlekedési összeköttetést Kalinyingrád és Oroszország többi része között.

„Természetesen biztosítani fogjuk a zavartalan közlekedést Kalinyingráddal, amely az Oroszországi Föderáció elválaszthatatlan része” – szögezte le.

Peszkov nagyon versenyképesnek nevezte Oroszország energiahordozó-kínálatát. Mint mondta, ez magyarázza, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök érdekelt az orosz olaj beszerzésében.

„Összességében Orbán a saját országának érdekeit védi. Minden ország abban érdekelt, hogy az olyan stratégiai árucikkeket, mint az energiaforrások a legjobb minőségben, nagy mennyiségben és minél alacsonyabb áron vásárolja. Ebből a szempontból az orosz energiaforrások nagyon versenyképesek a nemzetközi piacokon” – nyilatkozott.

Azt hangoztatta, hogy Indiának és Kínának magának kell eldöntenie, hogy vásároljon-e orosz energiahordozókat.

A Kreml szóvivője aggasztónak nevezte az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodájának kedden kiadott közleményét, amely szerint Emmanuel Macron francia elnök arra készül, hogy Ukrajnába vezényelje az idegenlégió kétezer, zömmel latin-amerikai katonáját, akik már Lengyelországban gyakorlatoznak. Megjegyezte, hogy a fronton ukrán oldalról a rádiókommunikációban folyamatosan hallani külföldi beszédet. Kilátásba helyezte, hogy az orosz hadsereg a továbbiakban is meg fogja semmisíteni a külföldi katonákat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és az észak-koreai külügyminiszter hétfői találkozójára kitérve azt mondta, hogy a felek a barátságuk, partnerségük és szövetségük további fejlesztésére és megerősítésére vonatkozó terveket vitattak meg. Kijelentette, hogy jelenleg nincs közölnivalója azzal kapcsolatban, hogy szóba került-e Kim Dzsongün észak-koreai vezető újabb oroszországi látogatásának lehetősége.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)