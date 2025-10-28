Lehet, hogy Friedrich Merz megásta a saját sírját: a németek többsége a kormány bukására számít a kancellár „városkép-megjegyzése” nyomán

Idő előtt megbukhat a Merz-kormány, a választók jelentős része leírta a fekete-vörös koalíció – erről ír a Bild a lap számára készített közvélemény-kutatás alapján. A portál szerint a német választók alig több mint 30 százaléka számít arra, hogy 2029-ig kitarthat a Friedrich Merz vezette kormánykoalíció.

Ezzel szemben a megkérdezettek csaknem fele, 49 százaléka arra számít, hogy a Merz-kormány is az Olaf Scholz vezette közlekedési lámpa-koalíció (SPD–FDP–Zöldek) sorsára juthat. Az Unió-pártok (CDU/CSU) szavazói azonban kiemelkedően optimisták, 64 százalékuk a kormány megmaradására számít, csupán kevesebb mint negyedük (24 százalék) fogalmazott meg ezzel ellentétes véleményt. Ezzel párhuzamosan a Bild az adatok elemzése során kiemelte,

a németek kétharmada (66 százalék) elégedetlen a februári választás után alakult koalíció teljesítményével.

Ezzel szemben csupán 25 százalék volt elégedett a kereszténydemokrata-szociáldemokrata koalíció teljesítményével. Hasonlóak az arányok a kormányfő személyes teljesítményének megítélését illetően is,

a válaszadók 62 százaléka elégedetlen Friedrich Merz kancellári teljesítményével, míg ezzel ellentétes véleményen csupán 25 százalékuk van.

Friedrich Merz teljesítménye és hitelessége nem áll egyenes arányosságban a német jobbközép szavazóinak a kormány maradásáról szóló várakozásaival, amint az a „városkép-megjegyzés” („Stadtbild-Aussage”) utóéletére vonatkozó kérdésfeltevés eredményei is mutatják. A német kancellár a minap az illegális bevándorlók kitoloncolásával kapcsolatban szólalt meg Potsdamban, amikor a következőt találta mondani:

„bár az elutasított menedékkérők kitoloncolása felgyorsult, természetesen továbbra is fennáll ez a probléma a városaink kinézetével”.

A kijelentés, miszerint az illegális bevándorlás jelentette közbiztonsági és egyben civilizációs krízis „csupán” egy városképi problémát jelent, hatalmas felháborodást keltett Németország szerte, több német nagyvárosban tüntetéseket is szerveztek, tiltakozva a német kormányfő a migráció hatásait lekicsinylő kijelentése ellen. A Bild számára a felmérést végző INSA intézet számai alapján az látszik, hogy csupán 21 százalék tartotta hasznosnak a kijelentést, míg 33 százalék ártalmasnak.

Sokkal rosszabb a helyzet magán az Unió-pártok szavazótáborán belül, a CDU/CSU szavazóinak csupán 26 százaléka vélekedett úgy, hogy Friedrich Merz kommunikációja hasznos, 54 százalékuk azonban ártalmasnak találta, 14 százalék pedig kifejezetten ártalmasnak tartja a kormányfői megnyilvánulásokat.

„A németek többsége elégedetlen a fekete-vörös koalícióval, korai kormánybukásra számít, és nem gondolja, hogy a „városkép-megjegyzés” segítene az Unió-pártoknak”

– foglalta össze a kutatás eredményeinek főbb megállapítását az INSA intézet vezetője, aki hozzátette: „az Unió és az SPD egyre inkább eltávolodik az emberektől – még azoktól is, akik jelenleg is rájuk szavaznának”.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)