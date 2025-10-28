Két magyar család tagjai, köztük két kiskorú, valamint egy ismerősük vesztették életüket a kenyai repülőgép-katasztrófában – közölte Szijjártó Péter

A külgazdasági és külügyminiszter a YouTube-csatornáján elmondta: a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt magyarok két család tagjai voltak, illetve egy ismerősük, és az áldozatok között két kiskorú gyermek is van. Szijjártó Péter ismertetése szerint amint megtörténik az áldozatok azonosítása, arról hivatalos értesítést kapnak a kenyai hatóságoktól, a hozzátartozókat is értesítik majd és a magyar kormány minden segítséget megad nekik.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a YouTube-csatornájára feltöltött videóban reagált arra a Kenyából érkezett hírre, hogy lezuhant egy kisrepülőgép, fedélzetén nyolc magyar turistával. A tárcavezető elmondta:

a szerencsétlenségben elhunyt magyarok két család tagjai voltak, illetve egy ismerősük, és az áldozatok között két kiskorú gyermek is van.

Szijjártó Péter ismertetése szerint amint megtörténik az áldozatok azonosítása és hivatalos értesítést kapnak, a hozzátartozókat is értesítik majd.

„Az áldozatok hozzátartozóit minden létező módon segíteni fogjuk”

– hangsúlyozta a miniszter, aki elmondta azt is, hogy már felvette a kapcsolatot Musalia Mudavadival, Kenya külügyminiszterével, akinek megköszönte az eddigi intézkedéseket, illetve hivatali kollégája segítségét is kérte annak érdekében, hogy a további szükséges intézkedések gyorsan és zökkenőmentesen történjenek meg.

A tárcavezető arról is beszámolt, hogy már útban van a szerencsétlenség helyszínére a magyar nagykövetség konzulja, így közvetlenül a helyszínen tudnak majd megadni minden segítséget az áldozatok hozzátartozói számára.

Szijjártó Péter a videóban a katasztrófa valamennyi áldozata hozzátartozóinak őszinte részvétét nyilvánította.

Ahogyan arról korábban a közmédia is beszámolt, külföldi turistákat szállító kisrepülőgép zuhant le kedd reggel Kenya partvidékén, Kwale megyében. A fedélzeten tartózkodó 12 ember, akik közül nyolc magyar állampolgár volt, egyike sem élhette túl a katasztrófát.

Az elhunyt áldozatok hozzátartozóinak Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán nyilvánított részvétet.

Kiemelt kép: A kenyai repülőgép-szerencsétlenség helyszínén készült fotó (Forrás: MTI/EPA)