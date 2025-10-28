Késik a Hamász iszlamista terrorszervezet a halott túszok átadásával, Netanjahu sürgősen összehívta a kabinetet

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinettanácskozást hívott össze keddre amiatt, hogy a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet késik halott túszai átadásával, és ezért milyen további szankciókkal sújtsák a palesztin iszlamista szervezetet.

Az Izrael és a Hamász között október 9-én megkötött tűzszüneti és túszügyi megállapodás szerint a Hamásznak haladéktalanul át kellett volna adnia Izraelnek a Vöröskereszt közvetítésével a még a Gázai övezetben lévő 28 holttestet is, amellett, hogy elengedi az élőket. Akkor rögtön hazaengedték a 20 életben maradt túszt, és azóta 15 holttestet adtak át.

Az izraeli katonai rádió jelentette kedden, hogy a Hamász az éjszaka átadott egy koporsót egy túsz földi maradványaival.

Izraeli orvosszakértők azonnal megvizsgálták ezeket, és kiderült, hogy egy olyan túsz maradványait kapták meg, amelynek a többi részét a Hamász már korábban átadta. Így továbbra is még 13 túsz holtteste van a Gázai övezetben.

„Ez nem maradhat válasz nélkül” – mondta egy izraeli forrás a The Jerusalem Postnak.

A Hamász azt állítja, folyamatban van a maradványok feltárása

A szaúdi Asharq News hálózat hétfői jelentése szerint a Hamász arab közvetítőknek azt közölte, hogy dolgozik azon, hogy a Gázai övezetből kiássa és átadja hét-kilenc meggyilkolt túsz maradványait.

A The Jerusalem Post írja, hogy az átadásra néhány órával azelőtt került sor, hogy lejárt volna az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump által megszabott 48 órás határidő, amelynek célja a túszok holttesteinek mielőbbi visszaszolgáltatása volt.

„A Hamásznak gyorsan el kell kezdenie visszaadni az elhunyt túszok holttesteit, köztük két amerikaiét is” – írta Trump. Hozzátette:

„Nézzük meg, mit tesznek a következő 48 órában. Nagyon szorosan figyelem az eseményeket”.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az izraeli parlament ülésén Jeruzsálemben 2024. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)