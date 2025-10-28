Jöhet a medveháború? – Japánban bevetnék a katonaságot az egyre gyakoribb medvetámadások miatt

Észak-Japán egyik kormányzója a hadsereg segítségét kérte kedden a halálos kimenetelű, sorozatos medvetámadások példátlan hulláma miatt.

A japán kormány szerint idén április óta legkevesebb 10 embert öltek meg medvék, ami meghaladja a 2023 áprilisa és 2024 márciusa közötti időszak korábbi rekordját, amely hat haláleset volt.

További 70 embert szintén megtámadtak a medvék, de ők sérülésekkel túlélték a találkozást. A megtámadottak átlagéletkora 70 év volt.

A kormányzati adat még nem tartalmaz két hétfői halálesetet, amely feltételezhetően ugyancsak medvetámadásnak tulajdoníthatóak:

Akita prefektúrában a rizsföldek közelében találtak holtan egy nőt, a szomszédos Ivate kormányzóságban pedig egy férfi és a kutyája holttestét találták meg lakott területen.

„Most olyan helyzetben vagyunk, hogy nem lehet megszervezni a lakosok védelmét a hadsereg segítsége nélkül” – jelentette ki Szuzuki Kenta, Akita prefektúra kormányzója, amikor Tokióban találkozott a védelmi miniszterrel. „A medvék főleg nyakukon és arcukon támadják áldozataikat, és súlyos – gyakran halálos – sérüléseket okoznak” – folytatta, aggodalmát fejezve ki amiatt, hogy a medvék már nem csak a hegyekben, hanem a városokban is megjelennek.

Nem normális állapot, hogy a medvék zavarják a lakosok mindennapi életét

– tette hozzá a kormányzó, aki közölte azt is, hogy a prefektúrában megkezdték medveriasztó spray-k kihelyezését az iskolákhoz vezető utakon a gyermekek biztonsága érdekében.

Az új védelmi miniszter, Koidzumi Sindzsiro kijelentette, hogy élni fog hatáskörével a biztonság és a nyugalom helyreállítása érdekében, egyebek között több vadászt fognak képezni az országban, ahol a vadászegyletek tagjai kiöregedőben vannak. Szeptemberben már enyhítették a vadászok városi fegyverviselési szabályait, miután megnőtt az állatok támadásainak száma.

A medvék az utóbbi időben turistákat támadtak meg, betörtek üzlethelyiségekbe, megjelentek iskolák és parkok közelében, különösen az ország északi részén.

Japánban két medvefaj él: az ázsiai fekete medve és a nagyobb barna medve az északi főszigeten, Hokkaidón. A vadászok évente több ezer medvét lőnek ki a szigetországban.

Szakértők szerint a medvék az éghajlatváltozásnak tulajdonítható élelemhiány miatt mennek be egyre gyakrabban a településekre. A globális felmelegedés az állatok hibernálási szokásait is befolyásolja, a tél kezdete után később is aktívak maradnak – állapították meg.

Kutatók már korábban is elmondták, hogy ha a megtámadott arccal lefelé lefekszik a földre, és a kezével eltakarja a fejét és a nyakát, akkor jó eséllyel elkerülheti a súlyos sérülést.

A kiemelt kép illusztráció. MTI Fotó: Kovács Attila.