Javul az állapota a csontsoványra fogyott izraeli túsznak, akivel a Hamász megásatta a saját sírját

Kiszabadulása óta javul az állapota a 24 éves Evyatar Davidnak, aki a Hamász fogságában csontsoványra fogyott – számolt be a férfi édesapja. A palesztin terrorszervezet augusztusban meg is ásatta vele a saját sírját, majd közzétették az erről készült videót, ami nagy felháborodást váltott ki világszerte.

Evyatar David kezd „visszatérni a régi önmagához” – mondta az apja, Avishai David a BBC-nek. Közlése szerint a fia állapota „napról napra javul”.

„Nem tudom elmondani, milyen boldog vagyok, hogy látom, ahogy visszatér a régi önmagához”

– tette hozzá az apa, aki szerint a fia arcába lassan „visszatérnek a színek” és „teltebbé” válnak az arcvonalai.

A 24 éves izraeli férfit – két másik szabadon engedett túsz, Guy Gilboa Dalal és Eitan Mor társaságában – vasárnap kiengedték a kórházból, és hősként fogadták őket otthonukban.

Evyatar Davidot a SuperNova zenei fesztiválról rabolták el a palesztin terrorszervezet által vezetett, 2023. október 7-én történt támadásban. Augusztusban a Hamász közzétett egy videót, amelyen a fiatal lesoványodva volt látható egy szűk beton alagútban, és a saját sírját ásta. A lépés Izrael és számos nyugati vezető elítélését váltotta ki – emlékeztetett a BBC.

Vasárnap ünneplő tömeg, köztük sok barát és szomszéd fogadta Evyatar Davidot, amikor visszatért szülővárosába, Kfar Sabába. Dr. Michal Steinman, a Rabin Medical Centre kórház főápolója – ahol a három szabadon engedett túszt kezelték – a BBC-nek elmondta, hogy testükön még mindig láthatók „a szörnyű fogság” nyomai.

„Láthatjuk a vérvizsgálati eredményeiket… és hallottuk a történeteiket is… nem hazudnak. Láthatók a metabolikus trauma nyomai. A bőrük elárulja a történetüket. Láthatók a hegek és a sebek”

– fogalmazott a főápoló, hozzátéve azt is, hogy a túszok a fogságból visszatérve „erősebbek lettek, mint korábban”.

Kiemelt kép: a Hamász palesztin iszlamista szervezet által szabadon engedett izraeli Nimrod Cohen (k) ünnepel egy izraeli zászlóval a szabadulása után a tel-avivi Ichilov Kórház tetején lévõ helikopter leszállón 2025. október 13-án. Az Izrael és a Hamász megállapodása szerint a Hamász ezen a napon visszaadja az általa 2023. október 7-én elrabolt izraeli túszok utolsó csoportját, Izrael pedig szabadon enged csaknem kétezer palesztin foglyot. MTI/EPA/Abir Szultan.