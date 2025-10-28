Hiába fizettek, nem kapnak kőolajat a szlovákok a horvátoktól

Visszatartott 90 ezer tonna kőolajat a pozsonyi Slovnaft olajfinomítótól a Janaf horvát szállító vállalat, arra hivatkozva, hogy ezt a mennyiséget műszaki okokból a vezetékben kell tartania, miután felhagyott az olajszállítással a szerbiai NIS számára, amelynek orosz tulajdonosára az amerikai kormányzat szankciókat vetett ki – közölte az MTI-vel a Mol szlovákiai leányvállalatának szóvivője kedden.

„A Slovnaft levélben tájékoztatta a horvát szállítót, a Janafot a vonatkozó szerződés súlyos megsértéséről, a Szlovákiába irányuló szállítás visszatartására hivatkozva. Megítélésünk szerint ezzel a társaság nem tartotta be szállítási kötelezettségeit” – nyilatkozta Molnár Anton, a Slovnaft szóvivője.

A Slovnaft közlése szerint a visszatartott mennyiség úgynevezett Arab Light kőolaj, amelyet a finomító külföldi vásárlói igényeinek kielégítésére használ, annak következményeként, hogy az Európai Unió megtiltotta az orosz kőolajból származó termékek kivitelét. A pozsonyi finomító szerint a visszatartott kőolajmennyiség értéke mintegy 50 millió amerikai dollár, amelynek visszatartása komolyan veszélyeztetheti a közép-európai régió – nem orosz eredetű – üzemanyaggal történő ellátását.

Hozzátették: tekintettel a – cseh, osztrák és lengyel piacot is ellátó – finomító exportőr jellegére, éppen az októberi és novemberi hónapokra tervezték, hogy feldolgozásukban a nem orosz, hanem alternatív eredetű kőolaj aránya elérheti az ötven százalékot. Rámutattak: a kőolajmennyiséget a Janaf előzetes figyelmeztetés nélkül és az érvényes szerződés ellenére tartotta vissza.

Horvátország háborús felárat szed Magyarországgal szemben a kőolajszállítások után

A mostani döntés előzményeihez hozzátartozik, hogy Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szeptember végén azt írta közösségi oldalán:

„Akárhogyan is tagadja a horvát kormány, ők bizony nyerészkedni akarnak az ukrajnai háborún. A Horvátországon keresztüli olajszállítások tranzitdíját jelentősen megemelték a háború kitörése óta, most pedig azért akarják ellehetetleníteni hazánk számára az orosz olaj vásárlását, hogy monopolhelyzetbe kerüljenek velünk szemben, s így még több pénzt keressenek rajtunk.”

A miniszter akkor azt is hozzátette, hogy az Adria-vezeték önmagában nem képes folyamatosan és megbízhatóan ellátni Magyarországot és Szlovákiát a szükséges kőolajmennyiséggel.

„Az elvégzett vizsgálatok alapján ez a vezeték egyszerűen nem képes annyi olajat szállítani, amennyi nekünk kell”

– fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter szintén szeptemberben azt mondta, hogy Horvátország háborús felárat szed Magyarországgal szemben a kőolajszállítások után. A kijelentéseket a horvát kormány ezután visszautasította, és közölte: Magyarország „nyerészkedik” azáltal, hogy – más uniós országokkal ellentétben – továbbra is hozzájut az olcsó orosz energiahordozókhoz.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)