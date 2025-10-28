Fokozódnak az összecsapások Kelet-Ukrajnában: Moszkva intenzív harcokról számolt be

Kupjanszk és Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) környékén vívott intenzív harcokról számolt be kedden az orosz védelmi minisztérium.

A két várost Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök vasárnapi bejelentése szerint bekerítette az orosz hadsereg.

A moszkvai katonai tárca kedden arról számolt be, hogy a harkivi régióban lévő Kupjanszk térségében az orosz haderő folytatta a gyűrű szorosabbra vonását, Petropavlivka településen 40 épületet „megtisztítva”, az Oszkil folyón pedig meghiúsítva az ukrán erők hat csónakkal megkísérelt átkelését.

A beszámoló értelmében az orosz erők visszavertek két, Necsvolodivka felől érkezett felmentési próbálkozást, melyekben összesen mintegy félszáz ukrán katona esett el.

A donyecki régióban lévő Pokrovszkban, amint azt a minisztérium közölte, a vasútvonal déli részén, valamint a vasútállomás környékén folytatódott az orosz előrenyomulás, amely kiszorította az ukrán katonákat Trojanda kerületből. Mirnohradban (oroszul: Dimitrov) a város keleti részéről számolt be Moszkva harci sikerekről, valamint arról, hogy kiszorították az ukrán erőket az 5/6-os bánya könyékéről. Innen egy, páncélos járművekkel megkísérelt ukrán ellentámadást és három kitörési próbálkozást jelentett az orosz hadsereg. Ezek szerinte mind meghiúsultak.

A keddi hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az utóbbi nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében mintegy 1100 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel ukrán hadivállalatokat ellátó energetikai létesítményeket, valamint egy katonai repülőteret, egy fegyvert és haditechnikát szállító vasúti szerelvényt, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneit, anyagi-műszaki és lőszerraktárakat, 17 páncélozott harcjárművet, továbbá 124 repülőgép típusú drónt.

Kiemelt kép: Romos házak a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Konsztantyinovkában 2025. október 12-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/24. gépesített dandár)