Ezúttal tizenhét ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium

A tárca szerint közép-európai idő szerint 21 óra és öt óra között 13 drónt a kalugai, hármat a brjanszki, egyet pedig a moszkvai légterében lőttek le vagy fogtak el.
Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy orosz régiókban és orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területeken 19 civil, köztük egy gyermek vesztette életét ukrán csapások következtében. A polgári sebesültek számát 94 főben jelölte meg, közülük tízen gyerekek.
„Az elmúlt hét napban az ukrán fegyveres alakulatok összesen legalább 3254 lőszert lőttek ki polgári célpontokra az orosz területen”
– írta Mirosnyik.
Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója közölte, hogy az ukrán hadsereg vasárnap ismét rakétákkal és drónokkal támadta a belgorodi víztározó gátját, amelyen javítási munkálatokat végeztek a létesítményt szombaton ért csapások után.
Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy
az orosz hadsereg tömeges csapást mért nehéz, nagy hatótávolságú drónok egy indítóállomására a Zaporizzsja megyében lévő Bilenke községben. Hozzátette, hogy innen támadták a Krímet, a rosztovi, a krasznodari és más régiókat.
Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” arról tájékoztatta ugyanezt a hírügynökséget, hogy az ukrajnai Poltava megye Mirhorodi járásában az ukrán különleges erők egy Nagy-Britanniában kiképzett egységét, a Szumi megyei Konotop környékén pedig egy páncélos alakulatot ért orosz csapás.
Hétfőre virradóra csaknem kétszáz ukrán drónt lőttek le az oroszok
Az orosz védelmi minisztérium hétfői közlése szerint légvédelmük lelőtt vagy elfogott 193 drónt az éjszaka folyamán Oroszország légterében . A tájékoztatás szerint a támadások Donyeckben két, Pogarban, illetve a belgorodi régióban pedig egy ember halálát okozták.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. Jelentős károkat okoznak a dróncsapások Ukrajnában és Oroszországban is (Fotó: MTI/EPA)