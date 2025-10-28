Tizenhét repülőgép típusú ukrán drónt semmisített meg Oroszország légterében az éjszaka folyamán az orosz légvédelem - közölte kedden az orosz védelmi minisztérium. Mint ismert, a tárca az ezt megelőző napon arról számolt be, hogy orosz légvédelem lelőtt vagy elfogott 193 drónt az éjszaka folyamán Oroszország légterében.

A tárca szerint közép-európai idő szerint 21 óra és öt óra között 13 drónt a kalugai, hármat a brjanszki, egyet pedig a moszkvai légterében lőttek le vagy fogtak el.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium „kijevi rezsim háborús bűnei” ügyében illetékes nagykövete a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy orosz régiókban és orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területeken 19 civil, köztük egy gyermek vesztette életét ukrán csapások következtében. A polgári sebesültek számát 94 főben jelölte meg, közülük tízen gyerekek.

„Az elmúlt hét napban az ukrán fegyveres alakulatok összesen legalább 3254 lőszert lőttek ki polgári célpontokra az orosz területen”

– írta Mirosnyik.

Vjacseszlav Gladkov, Belgorod megye kormányzója közölte, hogy az ukrán hadsereg vasárnap ismét rakétákkal és drónokkal támadta a belgorodi víztározó gátját, amelyen javítási munkálatokat végeztek a létesítményt szombaton ért csapások után.

Vlagyimir Rogov, az Új Régiók Integrációkoordinációs Tanácsának társelnöke a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, hogy

az orosz hadsereg tömeges csapást mért nehéz, nagy hatótávolságú drónok egy indítóállomására a Zaporizzsja megyében lévő Bilenke községben. Hozzátette, hogy innen támadták a Krímet, a rosztovi, a krasznodari és más régiókat.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi földalatti mozgalom koordinátora” arról tájékoztatta ugyanezt a hírügynökséget, hogy az ukrajnai Poltava megye Mirhorodi járásában az ukrán különleges erők egy Nagy-Britanniában kiképzett egységét, a Szumi megyei Konotop környékén pedig egy páncélos alakulatot ért orosz csapás.