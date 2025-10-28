Évtizedekre bebörtönözné Donald Tusk a politikai ellenfelleit, újabb jobboldali képviselő került célkeresztbe

Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter korábban kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét, ezt követően a lengyel ügyészek kérvényezték a jelenleg alsóházi képviselőként tevékenykedő politikus mentelmi jogának felfüggesztését. A Mandinernek megszólalt az érintett.

Donald Tusk emberei akár huszonöt évre leültetnék a Budapesten tartózkodó volt jobboldali lengyel igazságügyi minisztert, miután az kritizálta a lengyel kormányt; valósággal vadásznak a PiS erős embereire – számolt be a Mandiner.

A portál kiemelte, hogy teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely Donald Tusk és liberális kormányának ámokfutását mutatja be. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro lengyel igazságügyi miniszter volt, aki a vetítést követő pódiumbeszélgetésen elmondta:

Lengyelország Donald Tusk miniszterelnök munkájának köszönhetően brüsszeli bábbá vált,

az uniós intézmények pedig szemet hunynak a politikai leszámolások felett, amelyekkel a 2023-ban hatalomra jutott, Polgári Platform (PO)-vezette koalíció igyekszik megtörni a jobboldal vezető erejét, a Jog és Igazságosság (PiS) pártot.

Azt követően, hogy Ziobro kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését arra hivatkozva, hogy Zbigniew Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját. És hirtelen állításaik szerint bizonyítékaik is lettek arra, hogy a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel.

Ziobro azonban már korábban az őt meghallgató parlamenti ülésen elmondta, hogy pont a korrupció megfékezésére használták fel a programot. A Mandiner érdeklődésére a volt miniszter elmondta,

a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Waldemar Żurek, a PO-vezette koalíciós kormány jelenlegi igazságügyminisztere pedig Ziobro letartóztatását is követelte, ám ennek előfeltétele, a mentelmi jog megvonása. A Szejm elnöke Tusk politikai szövetségese, a Szejmben pedig Tusk hívei vannak többségben, így

a következő parlamenti ülésen, várhatóan meg is vonják a volt miniszter mentelmi jogát.

Ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban párttársai. Ziobro még Budapesten tartózkodik, és saját párttársai is igyekeznek meggyőzni arról, hogy maradjon még a magyar fővárosban.

A Mandiner kiemelte, hogy a lengyel kormány látszólag az „elszámoltatás” jelszavával lép fel, valójában azonban a politikai riválisok eltávolítása zajlik. A Ziobro elleni vádemelési kérelem azt mutatja, hogy a jog eszköz lett a hatalom szolgálatában.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök felszólal a szejm ülésén Varsóban 2025. június 11-én. (Fotó: MTI/EPA-PAP/Rafal Guz)