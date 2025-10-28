Elítélték a német rendőrt, aki nem indított nyomozást egy menekültszálláson elkövetett halálos késelés ügyében

Bűnösnek találta a bíróság kedden azt a német rendőrtisztet, aki nem indított nyomozást egy menekültszálláson tavaly elkövetett késelés ügyében; a támadó pár hónappal később a közeli Aschaffenburgban késsel támadt egy gyerekcsoportra, és két emberrel végzett.

A rendőrtisztet öt hónapos felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és 3 ezer euró (1,1 millió forint) pénzbüntetés megfizetésére kötelezték egy segélyszervezet számára. A bíróság szerint a 29 éves rendőr mulasztást követett el azzal, hogy nem indított nyomozást tavaly augusztusban a férfi ellen, aki a bejelentés szerint késsel támadt barátnőjére Alanau városában egy menekültek számára kialakított szálláson.

„Nem tett semmit, egyáltalán semmit”

– mondta Torsten Kemmerer bíró, aki közönyösséggel és lustasággal vádolta a rendőrtisztet.

Az afgán állampolgárságú férfi – akiről a nyomozás során kiderült, hogy mentális kezelés alatt állt – januárban késsel támadt egy gyerekcsoportra Aschaffenburg egyik parkjában, megölt egy kétéves marokkói származású kisfiút és egy 41 éves helybeli férfit. A támadásban két felnőtt és egy kétéves szíriai lány is megsebesült.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Christopher Neundorf)