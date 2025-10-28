Elhunyt Prunella Scales brit színésznő, a Waczak Szálló Sybilje

Elhunyt 93 évesen hétfőn Londonban Prunella Scales brit színésznő, aki egyik legnépszerűbb szerepét a Waczak Szálló című tévésorozatban játszotta – közölték a halálhírt kedden a színésznő fiai.

Scales hét évtizedes színészi pályafutása alatt az 1950-es évektől számos televíziós és filmes produkcióban dolgozott. Legismertebb filmjei között volt James Ivory Szellem a házban, Mike Nichols Farkas vagy Franklin J. Schaffner Brazíliai fiúk című alkotása.

A brit közönség az 1960-as években a Marriage Lines című sorozatban is láthatta, mielőtt megkapta volna Sybil, a szállótulajdonos feleségének szerepét a Waczak Szálló (Fawlty Towers) című szituációs komédiában, amelyet 1975-től 1979-ig vetítettek a szigetországban. Férjét, Basil Fawltyt John Cleese alakította a szériában. Scales, akit fiainak közleménye szerint londoni otthonában ért a halál, demenciában szenvedett. „A halála előtti napon a Waczak Szállót nézte” – fűzték hozzá.

A Waczak Szállót a Brit Film- és Televíziós Akadémia (BAFTA) 3 díjjal ismerte el. A produkció a popkultúra klasszikusává vált, számos későbbi tévés és filmes alkotásban hivatkoztak rá. Színpadi adaptáció is készült belőle, amelyet tavaly a londoni West Enden is bemutattak.

Scales BAFTA-jelölést kapott II. Erzsébet királynő megformálásáért Alan Bennett A Question of Attribution című 1991-es televíziós darabjában. Scales férje, Timothy West brit színész, akivel 61 évig élt együtt, tavaly novemberben hunyt el.